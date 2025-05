(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

Pnrr Sanità, Latronico: “Il cronoprogramma procede regolarmente”

“La Regione Basilicata continua con impegno l’attuazione della Missione 6 – Salute del

Pnrr, seguendo con responsabilità le tempistiche indicate dal ministero. Sono già numerosi

i cantieri avviati per realizzare le Case e gli Ospedali di Comunità, e importanti risorse

sono state investite nell’acquisto di moderne apparecchiature diagnostiche, molte delle

quali sono già operative e collaudate”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Salute e alle

Politiche per la Persona, Cosimo Latronico, commentando lo stato di avanzamento degli

interventi previsti nel settore sanitario.

“Vale però la pena soffermarsi – aggiunge Latronico – sulle osservazioni contenute

nell’ultimo report della Fondazione Gimbe, che si basa in parte, su dati aggiornati a

dicembre 2024. La Missione 6 è ancora in fase di realizzazione per quanto riguarda le

strutture sanitarie di prossimità, e l’offerta di servizi non è ancora pienamente operativa”.

Nel dettaglio:

• Case della Comunità: delle 19 strutture previste, i lavori sono stati avviati o già

affidati in quasi tutte le sedi. Nell’area Asp (Potenza), si registrano importanti progressi: a

Lagopesole-Avigliano i lavori sono al 95% del completamento, mentre ad Anzi e Corleto

hanno raggiunto rispettivamente il 75% e il 45%. A Sant’Arcangelo, Potenza, Senise,

Maratea, Vietri di Potenza e Viggianello i lavori sono in pieno corso, con avanzamenti tra

l’8% e il 50%.

A Genzano di Lucania e Lavello i cantieri sono partiti tra dicembre 2024 e gennaio 2025,

con interventi aggiuntivi per la sicurezza antincendio finanziati dalla Regione;

l’avanzamento è attualmente tra il 20% e il 30%. A San Fele si è reso necessario

modificare il progetto per migliorarne la sicurezza sismica, con un leggero slittamento dei

tempi. A Lagonegro i lavori sono stati consegnati a febbraio 2025, dopo ritardi legati alla

gestione della gara da parte dell’impresa incaricata.

Nell’area Asm (Matera), i lavori sono stati consegnati e sono in corso in tutte le sei sedi

previste – tra cui Montalbano Jonico, Montescaglioso, Irsina, Tursi, Garaguso e

Ferrandina – con un avanzamento tra il 17% e il 22%, mentre si stanno completando le

ultime liquidazioni economiche.

• Ospedali di Comunità: i cinque presidi previsti, suddivisi tra Asp e Asm, mostrano

uno stato di avanzamento differenziato. A Muro Lucano i lavori sono al 50%, mentre a

Maratea sono iniziati a fine novembre 2024. A Venosa i lavori sono stati consegnati a

marzo 2025 e si prevede un’accelerazione dei tempi nelle prossime settimane.

Per le strutture di Tinchi (Pisticci) e Stigliano, nell’area Asm, i lavori sono stati avviati,

seppur con qualche ritardo dovuto a adeguamenti per migliorare la sicurezza sismica,

soprattutto a Stigliano. Tuttavia, le scadenze nazionali fissate a giugno 2026, si

configurano come perfettamente soddisfacibili.

• Grandi apparecchiature: sono già operative numerose macchine diagnostiche di

ultima generazione – mammografi, Tac, risonanze magnetiche, ecografi – distribuite tra

Asp, Asm e l’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo”. Grande attenzione è stata data

alla conclusione dei collaudi e alla registrazione dei dispositivi nei sistemi nazionali