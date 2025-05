(AGENPARL) - Roma, 8 Maggio 2025

(AGENPARL) – Thu 08 May 2025 Gentili colleghi,

con riferimento all’arrivo di questa a Palazzo Farnese dell’antico

sarcofago di epoca romana annunciato ieri dall’Ufficio stampa, vi mando un

po’ di materiale sperando di fare cosa gradita.

A questo link trovate una selezione di foto, sia al castello di Muradello

sia a Palazzo Farnese:

A questo link invece trovate un servizio video già montato che comprende le

interviste con l’assessore alla Cultura Christian Fiazza e con il direttore

dei Musei Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli:

Di seguito un comunicato preparato dall’Ufficio stampa:

*La collezione Romana di Palazzo Farnese si arricchisce del Sarcofago di

Lucilia Tyche, reperto quasi bimillenario*

E’ stato consegnato questa mattina, ai Musei Civici di Palazzo Farnese, un

importante reperto storico di età romana: un grande sarcofago in pietra

datato tra la metá del I e l’inizio del II secolo d.C., dedicato a Lucilia

Tyche, schiava di origine greco-orientale e in seguito liberta di Lucio,

appartenente all’importante gens Lucilia di provenienza centro-italica.

Nel 1825, quando la grande cassa monolitica emerse scavando un pozzo nel

giardino di casa Calciati in via Alberoni 20 a Piacenza, lo scheletro con

corredo rinvenuto all’interno del sepolcro non era tuttavia quello della

liberta, bensì quello di un defunto di sesso maschile, probabilmente di

alto rango, sepolto entro la metà del VII secolo d.C. nello stesso

sarcofago con una croce d’oro e uno scramasax longobardo.

Il valore di questo straordinario reperto di età romana, unico tra le

testimonianze funerarie del Piacentino per dimensioni, qualità

dell’iscrizione e per le circostanze di reimpiego in epoca longobarda, non

era sfuggito ad antiquari e studiosi già all’epoca del rinvenimento.

Dopo varie vicissitudini e passaggi di proprietà, il sarcofago trovò

collocazione nell’androne del castello di Muradello, nei pressi di

Pontenure, dove è stato riportato all’attenzione delle istituzioni

culturali nell’ambito delle ricerche condotte dall’associazione piacentina

Arti e Pensieri durante la realizzazione della Sezione romana dei Musei

civici di Palazzo Farnese. Stante la sua rilevanza da un punto di vista

storico e archeologico, il sarcofago è stato quindi dichiarato bene di

notevole interesse culturale da parte del Ministero della Cultura e

sottoposto a vincolo.