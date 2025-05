(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 [Regione Lazio]

LAZIOCREA, APPROVATO BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

Tra i risultati ottenuti, stabilizzazione finanziaria e revisione della spesa

Roma, 7 maggio 2025 – È stato approvato il bilancio di esercizio 2024 di LAZIOcrea.

Nell’ambito dei risparmi, si sottolinea che le economie ottenute sui fondi per il funzionamento aziendale, dovute, in parte, alla nuova sede di via Anagnina ma anche, più in generale, all’attuale gestione aziendale, hanno consentito la copertura integrale di un accantonamento di ben 4,6 milioni di euro per il rinnovo del CCNL Federculture, scaduto a dicembre 2021, senza dover richiedere alla Regione Lazio, come avvenuto in passato, lo stanziamento di risorse aggiuntive.