Comunicato stampa – Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Ciotti: un riconoscimento all’impegno per la Legalità e la Giustizia Sociale

(AGENPARL) - Roma, 7 Maggio 2025

(AGENPARL) – Wed 07 May 2025 Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Ciotti: un riconoscimento all’impegno per la Legalità e la Giustizia Sociale

Parma, 7 maggio 2025 – La Giunta ha approvato la proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Ciotti, fondatore e presidente dell’associazione Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, figura simbolo dell’impegno civile, della giustizia sociale e della lotta alle mafie nel nostro Paese.

Il conferimento della Cittadinanza Onorario, che verrà discusso nella prossima seduta del Consiglio Comunale, è un gesto fortemente voluto dall’Amministrazione per rendere omaggio a una vita interamente dedicata alla tutela dei diritti, alla promozione della cultura della legalità democratica e alla costruzione di una società giusta e solidale. Il legame tra Don Ciotti e Parma è solido e profondo e ha visto, già nel 2018, l’Università di Parma conferirgli la Laurea Magistrale Honoris Causa in Psicologia dell’Intervento Clinico e Sociale, riconoscendo il valore scientifico e umano del suo operato.

Parma è da anni protagonista di un percorso virtuoso di impegno per la legalità, che si traduce in azioni concrete, culturali e sociali: progetti educativi come “conCittadini con Legalità”, che coinvolge centinaia di studenti attraverso il teatro, la memoria e l’impegno civile; la Cena della Legalità, evento simbolico e comunitario promosso da Libera e sostenuto dal Comune e da Avviso Pubblico; iniziative artistiche e memoriali come il murales dedicato a Falcone e Borsellino inaugurato al Centro Giovani Montanara; il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, per restituire alla collettività risorse sottratte alle mafie.

Non solo, nel 2022, è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra Comune di Parma ed il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma per “il monitoraggio e controllo delle misure di sostegno economico, finanziario, e di investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”. Un modo per garantire tutte le misure opportune per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea e l’utilizzo dei fondi del PNRR da parte del Comune di Parma in modo conforme al diritto dell’Unione ed a quello nazionale, con particolare riguardo alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi e dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse.

“La cittadinanza onoraria è un riconoscimento di grande importanza e che ha un significato che dura nel tempo e che deve lasciare alla comunità che la delibera una lezione e un modello di comportamento e di vita. Per questo la cittadinanza onoraria va gestita con grande attenzione e parsimonia ed è con un tale spirito di responsabilità che abbiamo deciso, nell’arco di questo mandato, di portare in Consiglio comunale la proposta di cittadinanza onoraria a don Luigi Ciotti” commenta Michele Guerra, Sindaco di Parma. “Don Ciotti è la voce a difesa della legalità e dei diritti ad essa collegati, è la voce che si alza contro le ingiustizie e i soprusi, contro i modi violenti e criminali che possono incrinare in maniera irreparabile la tenuta democratica delle nostre società. Don Ciotti ha speso il suo impegno al fianco degli ultimi e di coloro che hanno più bisogno di istituzioni solide e capaci di guardare alle fragilità del nostro tempo. Averlo come concittadino onorario vuol dire porsi nel solco della tutela e della promozione dei valori che don Ciotti rappresenta”.

“Don Ciotti ci ha insegnato che la legalità non è un concetto astratto, ma una scelta quotidiana, collettiva, che coinvolge la scuola, la politica, le istituzioni, le comunità. Parma si sente parte viva di questa battaglia e continuerà ad investire energie e risorse per costruire un futuro libero dalle mafie” afferma Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità. “Un sentito ringraziamento anche a Libera Parma per il costante impegno nel promuovere la cultura della legalità e nel costruire, insieme alla comunità, percorsi di giustizia, memoria e responsabilità condivisa”.

Don Luigi Ciotti ha ispirato generazioni di cittadini e istituzioni con la sua instancabile azione educativa e sociale. Attraverso Libera, fondata nel 1995, ha creato una rete che oggi unisce oltre 1600 realtà associative in Italia e all’estero, dando voce e strumenti alla società civile nella battaglia contro mafie, corruzione e diseguaglianze.

La cerimonia ufficiale per il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Don Luigi Ciotti si svolgerà il 21 maggio in una cornice pubblica.