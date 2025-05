Dubai mantiene la prima posizione mondiale per l’attrazione di progetti di investimenti diretti esteri greenfield nei settori culturali e creativi nel 2024

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Dubai continua a dominare la scena globale per l’attrazione di investimenti diretti esteri (IDE) greenfield nei settori culturali e creativi, mantenendo la sua posizione di leader mondiale per il terzo anno consecutivo. Secondo i dati pubblicati da “fDi Markets” del Financial Times, l’emirato ha superato città come Londra e Singapore, confermando la sua posizione di principale polo globale per l’economia creativa.

Nel 2024, Dubai ha attratto un totale di 971 progetti nel settore culturale e creativo, con afflussi di capitale IDE pari a 18,86 miliardi di AED, che hanno generato 23.517 nuovi posti di lavoro. Questo successo è il risultato di politiche governative flessibili e di un ambiente imprenditoriale favorevole, che continuano a rafforzare la posizione di Dubai come destinazione primaria per gli investitori globali.

Sua Altezza la Sceicca Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Presidente della Dubai Culture and Arts Authority (Dubai Culture), ha sottolineato che i successi di Dubai nel settore riflettono la visione di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai. Questa visione ha plasmato un ecosistema dinamico, sostenibile e innovativo che incoraggia gli investitori e i creativi a realizzare progetti ad alto impatto.

Politiche e iniziative strategiche

L’ulteriore crescita nel settore culturale e creativo è stata sostenuta da una serie di iniziative strategiche. Un esempio è la Risoluzione n. (11) del 2025 del Consiglio Esecutivo di Dubai, che consente alle imprese della zona franca di espandere le loro attività al di fuori di essa, previa autorizzazione dal Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai (DET). Questa regolamentazione facilita l’ingresso degli investitori nel mercato e supporta l’integrazione delle imprese in un ecosistema globale dinamico.

Inoltre, l’introduzione del programma “Zero Government Bureaucracy” (ZGB), che mira a semplificare e ridurre le procedure governative, ha contribuito a rafforzare l’efficienza operativa e la competitività di Dubai come destinazione per l’internazionalizzazione e la crescita delle imprese.

La Dubai Economic Agenda D33, che punta a posizionare Dubai tra le prime tre economie urbane al mondo, ha posto le industrie culturali e creative come un pilastro fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo. A tale proposito, l’introduzione dell’International Art Fairs Grant da parte di Dubai Culture ha supportato finanziariamente le gallerie d’arte locali che partecipano a fiere internazionali, dimostrando l’impegno dell’emirato nel rafforzare il settore artistico e culturale.

Un ecosistema dinamico e sostenibile

Dubai ha saputo creare un ecosistema dove le politiche innovative si combinano con un ambiente di investimento ideale, che promuove l’accesso alle tecnologie emergenti e un quadro giuridico solido. Le industrie culturali e creative sono diventate un settore strategico che, oltre a generare importanti ritorni economici, alimenta la crescita dell’innovazione e la competitività del paese.

Con la crescente domanda di progetti nei settori della produzione cinematografica, del gaming, dell’istruzione, della pubblicità e della progettazione software, Dubai si conferma una delle città più attraenti per gli investimenti globali. La leadership della città ha avuto un impatto positivo sulla fiducia degli investitori, che vedono in Dubai una destinazione che valorizza la sostenibilità e l’integrazione delle tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale e il cloud computing, nei settori creativi.

Dati in crescita e prospettive future

Secondo il Dubai FDI Monitor, Dubai ha attratto 971 progetti nel 2024, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. Questi progetti hanno contribuito a una crescita dei posti di lavoro del 9%, un segno evidente della capacità dell’emirato di creare opportunità economiche sostenibili. I principali partner commerciali di Dubai in questo settore sono gli Stati Uniti, l’India, il Regno Unito e la Svizzera, i cui investimenti continuano a crescere, consolidando Dubai come hub globale per il settore creativo.

Il successo di Dubai nell’attrarre IDE greenfield nelle industrie culturali e creative è il riflesso di un ecosistema che non solo favorisce gli investimenti, ma promuove anche un ambiente dinamico e inclusivo che incoraggia l’innovazione e la diversificazione economica. Con la sua leadership, politiche lungimiranti e una solida infrastruttura, Dubai continua a consolidare la sua posizione di leader mondiale nel settore creativo, rafforzando ulteriormente la sua reputazione come una delle destinazioni più ambite per talenti e investimenti globali.