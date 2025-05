[acspro] [CRUmbria-News] Carcere Terni: “Salute mentale e propaganda, la sofferenza non si strumentalizza”

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

(Acs) Perugia, 6 maggio 2025 – “Il recente suicidio avvenuto nel carcere di

Terni non è solo una tragedia personale, ma il sintomo doloroso di una crisi

più ampia, che interroga tutto il sistema di cura e di assistenza”, così,

in una nota, i consiglieri regionali Maria Grazia Proietti (PD) e Luca

Simonetti (M5S) per i quali “non si tratta soltanto della condizione di chi

è ristretto in un istituto penitenziario: la doppia diagnosi, ovvero la

compresenza di disturbi psichiatrici e dipendenze da sostanze, è una realtà

che si estende ben oltre le mura del carcere e che tocca sempre più giovani

e adulti, spesso nel silenzio, spesso senza possibilità di ricevere un

supporto adeguato”.

“Una doppia diagnosi – commentano – non è una somma di problemi, ma una

condizione che richiede un intervento integrato, continuativo, umano. Quando

poi si finisce in carcere, la situazione si aggrava facilmente: le dipendenze

attive toccano quasi un detenuto su tre, e le doppie diagnosi sono tra le

situazioni più difficili da trattare, anche per la carenza cronica di

strutture intermedie e alternative alla detenzione”.

“Proprio per questo – continuano Proietti e Simonetti -, l’impegno

quotidiano di chi è accanto ai detenuti: operatori penitenziari, agenti,

educatori, il personale sanitario che ogni giorno si trova a gestire

situazioni cariche di dolore, tensione, solitudine, merita non solo

attenzione, ma tutela, supporto e formazione, perché è parte essenziale

della rete di cura. È inaccettabile che la politica si ricordi di loro solo

quando c’è da individuare un colpevole dopo una tragedia. Chi

strumentalizza questi eventi per fini politici non fa onore né alle

istituzioni, né a chi lotta ogni giorno in prima linea”.

“La politica – osservano i di esponenti della maggioranza – deve fare la

sua parte e non giocare irresponsabilmente a uno scaricabarile di misera

propaganda quotidiana. È fondamentale che tutte le istituzioni si assumano

la responsabilità di ricostruire una rete reale tra sanità, giustizia,

servizi sociali, enti locali. Per troppo tempo i servizi territoriali hanno

operato con competenza e abnegazione, ma spesso senza il supporto concreto e

continuativo delle istituzioni. Oggi è necessario invertire questa tendenza,

ascoltare gli operatori, rafforzare il coordinamento, investire in risorse e

strutture, e soprattutto mettere al centro la persona, non il suo errore”.

“Non possiamo più permettere che siano le falle normative o la mancanza di

soluzioni abitative protette a ostacolare percorsi di cura e di

reinserimento. Ribadiamo la necessità – aggiungono – di doverose modifiche

alla legge regionale 23/2003 sull’Edilizia Residenziale Sociale. È tempo

che anche la legge riconosca che, in alcuni casi, il diritto a una casa

dignitosa non è un premio, ma una condizione essenziale per la salute e per

il ritorno a una vita autonoma”.

“Ribadiamo il nostro impegno per un modello di società che unisca

giustizia sociale, prevenzione e dignità. Vogliamo restituire centralità

alla salute mentale, clamorosamente dimenticata nell’ultimo progetto di

Piano Sanitario Regionale, integrando i servizi e rafforzando il welfare

territoriale. È solo così – concludono Proietti e Simonetti – che potremo

evitare nuove tragedie. È solo così che potremo restituire senso alle

parole: cura, prossimità e responsabilità”. RED/as

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80136