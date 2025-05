Global S.p.A. tra innovazione e internazionalizzazione: la visione di Kamla Cheikh Moussa e Ruben Guglietta – Intervista esclusiva a due protagonisti della trasformazione globale dell’impresa italiana

(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2025

Alla guida di una trasformazione strategica che sta proiettando un’azienda italiana nel cuore dei mercati globali, la dottoressa Cheikha Kamla Cheikh Moussa e il Dott. Ruben Guglietta raccontano ad Agenparl la missione internazionale di Global S.p.A., realtà d’eccellenza nei settori della logistica, dell’ambiente e delle costruzioni.

Cheikha Kamla Cheikh Moussa, di origini libanesi e nata a Perugia, rappresenta una figura femminile di spicco nel panorama imprenditoriale e diplomatico internazionale. La sua formazione è stata arricchita da anni di impegno al fianco del padre, uomo di grande esperienza nelle relazioni istituzionali e negli affari internazionali. In questo percorso, Kamla ha costruito una rete di contatti di altissimo livello nel mondo politico, economico e culturale, diventando una protagonista nella promozione di sinergie tra l’Italia e i Paesi del Golfo.

A questa visione si è unito il Dott. Ruben Guglietta, imprenditore appassionato e lungimirante, con solide radici nel settore delle costruzioni e un forte spirito innovativo. Guglietta ha fatto della trasformazione aziendale la sua missione, riuscendo a portare in Italia marchi e progetti internazionali e immaginando nuove destinazioni culturali e turistiche nel cuore del Medio Oriente. La sua capacità di coniugare estetica, sostenibilità e funzionalità ha reso Global S.p.A. un modello di riferimento per lo sviluppo di progetti a vocazione internazionale.

Oggi, insieme, guidano Global S.p.A. verso nuove sfide, con l’obiettivo di consolidare la presenza nei Paesi del Golfo e promuovere il modello italiano dell’eccellenza tecnica ed estetica.

Insieme, Kamla Cheikh Moussa e Ruben Guglietta hanno dato vita a una visione imprenditoriale che supera i confini geografici e culturali, puntando a costruire ponti tra eccellenze italiane e territori emergenti, con particolare attenzione a Emirati Arabi Uniti, Qatar e Iraq.

In un momento storico in cui la collaborazione tra imprese e territori globali assume un valore strategico fondamentale, Agenparl ha avuto il piacere di incontrare due protagonisti del cambiamento: la Cheikha Kamla Cheikh Moussa e il Dott. Ruben Guglietta, rispettivamente co-fondatrice e amministratore di Global S.p.A..

Guidati da una visione condivisa che unisce innovazione, sostenibilità e cultura, hanno avviato un percorso di espansione internazionale che mira a consolidare la presenza dell’azienda nei mercati emergenti del Golfo, portando con sé l’eccellenza italiana e un forte impegno per lo sviluppo responsabile.

In questa intervista, ci raccontano i valori alla base del loro progetto, le sfide affrontate e le prospettive future che si aprono all’orizzonte.

Domanda. Global S.p.A. Si è affermata come una realtà di riferimento nei settori della logistica e dell’ambiente. Quali elementi strategici ritiene siano stati determinanti per consolidare questa posizione di leadership?

Global S.p.A. – Ruben Guglietta. Global S.p.A. ha raggiunto una posizione di leadership nei settori della logistica e dell’ambiente grazie a una strategia integrata che combina innovazione tecnologica, sostenibilità e capacità comunicativa. L’azienda ha saputo interpretare le trasformazioni del mercato investendo in soluzioni efficienti e sostenibili, ma anche costruendo un’immagine solida attraverso una comunicazione trasparente e orientata ai valori. La diversificazione dei servizi e la valorizzazione delle competenze interne hanno ulteriormente rafforzato il suo posizionamento competitivo e reputazionale.

Domanda. L’innovazione è spesso sinonimo di competitività. In che modo l’impiego di soluzioni tecnologiche all’avanguardia ha contribuito a potenziare i vostri servizi e a rispondere alle esigenze del mercato?

Global S.p.A. – Ruben Guglietta. Nel settore delle costruzioni, Global S.p.A. ha adottato soluzioni tecnologiche avanzate per migliorare la qualità, la sicurezza e la sostenibilità dei propri progetti. L’impiego di strumenti come il Building Information Modeling (BIM), la sensoristica IoT nei cantieri e piattaforme digitali per la gestione integrata dei progetti ha permesso di ottimizzare tempi, costi e risorse, garantendo al contempo una maggiore trasparenza nei confronti di clienti e stakeholder.

Grazie a queste innovazioni, l’azienda è riuscita a rispondere in modo tempestivo alle nuove esigenze del mercato, offrendo soluzioni su misura, più efficienti e rispettose dell’ambiente. Questo approccio ha rafforzato la nostra competitività e ci ha permesso di distinguerci per affidabilità, qualità costruttiva e visione sostenibile nel lungo periodo.

Domanda. Considerato il vostro coinvolgimento in progetti pubblici, come si articola il vostro rapporto con le istituzioni? Quali misure adottate per garantire trasparenza, efficienza e qualità nell’erogazione dei servizi?

Global S.p.A. – Ruben Guglietta. Il rapporto di Global S.p.A. con le istituzioni si fonda su principi di collaborazione, trasparenza e rispetto delle normative. Operando spesso in ambito pubblico, l’azienda adotta procedure rigorose per garantire la massima tracciabilità e correttezza in ogni fase del progetto, dalla partecipazione alle gare d’appalto fino alla realizzazione e consegna delle opere.

Per assicurare efficienza e qualità, ci avvaliamo di sistemi di gestione certificati (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), monitoriamo costantemente l’avanzamento dei lavori con strumenti digitali e adottiamo un approccio orientato al miglioramento continuo. Inoltre, favoriamo il dialogo costante con gli enti pubblici e i territori coinvolti, assicurando interventi tempestivi, sostenibili e rispondenti alle reali esigenze della collettività.

Domanda. Guardando al medio-lungo termine, quali sono le direttrici di sviluppo su cui Global S.p.A. intende focalizzarsi? Vi sono ambiti o mercati emergenti che rientrano nei vostri piani di espansione?

Global S.p.A. – Ruben Guglietta. Guardando al medio-lungo termine, intendiamo rafforzare la nostra crescita puntando su innovazione, sostenibilità e apertura verso nuovi mercati internazionali. In particolare, stiamo sviluppando una strategia di espansione nei Paesi del Golfo (GCC), con un focus su Emirati Arabi Uniti, Qatar e, più recentemente, l’Iraq – territori che stanno investendo significativamente in infrastrutture moderne, edilizia sostenibile e rigenerazione urbana.

Questi mercati rappresentano per noi un’opportunità concreta per valorizzare il nostro know-how tecnico, la capacità di gestione di grandi commesse pubbliche e l’attenzione alla qualità esecutiva. Al tempo stesso, continueremo a investire su digitalizzazione, efficienza energetica e costruzioni a basso impatto ambientale, in linea con le tendenze globali della transizione ecologica.

Global S.p.A. intende così consolidare il proprio ruolo come partner affidabile per progetti complessi, sia in Italia che su scala internazionale.

Con lo sguardo rivolto verso mercati emergenti e una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità, Global S.p.A. si conferma un esempio di impresa capace di coniugare tradizione e futuro. La leadership congiunta della Cheikha Kamla Cheikh Moussa e del Dott. Ruben Guglietta rappresenta oggi un modello virtuoso di imprenditoria multiculturale, strategica e globale.