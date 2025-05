(ARC) Rel. internazionali: Fedriga, Trieste accesso a mare per Slovacchia

(AGENPARL) - Roma, 4 Maggio 2025

(AGENPARL) – Sun 04 May 2025 Il governatore ha accolto il capo di Stato Pellegrini. Con

l’assessore Rosolen la visita dal mare sulla motovedetta Corsi

della Capitaneria

Trieste, 4 mag – “Con il Presidente Pellegrini ? stata ribadita

l’importanza delle relazioni storiche, culturali ed economiche

tra i nostri rispettivi Paesi e, con particolare riferimento al

ruolo strategico della nostra regione per la Repubblica Slovacca,

il Presidente ha auspicato che da questa visita possano

rafforzarsi ulteriormente i gi? avviati rapporti con il porto di

Trieste con l’obiettivo di fare diventare in futuro lo scalo

giuliano lo sbocco sul mare di Bratislava”.

Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga al termine dell’incontro con il presidente

slovacco Peter Pellegrini nella sede della Capitaneria di Porto

di Trieste, ultima tappa in Friuli Venezia Giulia della visita di

lavoro del Capo di Stato della Repubblica Slovacca.

Fedriga ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia voglia

diventare hub protagonista nel corridoio logistico Imec-India

Middle-East Europe Economic Corridor e apprezzato l’interesse

della Repubblica Slovacca, ricca di porti fluviali e centri

intermodali sviluppati ma priva di un accesso al mare, per la

strategica posizione della regione.

Nel corso del colloquio Pellegrini ha espresso la necessit? di

rafforzare i collegamenti ferroviari tra Trieste e Bratislava e

ha reso noto come in Slovacchia esista a tal proposito

un’infrastruttura storica strategica a Cierna nad Tisou, cerniera

tra Europa e Ucraina, su cui il governo slovacco ha gi? compiuto