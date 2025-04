(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

Il Viceministro Leo (MEF) sostiene la proposta del Registro nazionale del wedding: collaborazione con il MIMIT per promuovere legalità, natalità e sviluppo

Nel corso di un incontro istituzionale con Serena Ranieri, presidente di Federmep e Vicepresidente di SIRIP, sindacato dei rappresentanti di interessi iscritti alla Camera dei Deputati, il Viceministro dell’Economia e delle Finanze, On. Maurizio Leo, ha espresso pieno sostegno alla proposta di istituzione di un Registro nazionale volontario delle aziende del settore matrimoni ed eventi privati, da realizzare presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Il Viceministro ha inoltre dichiarato la propria disponibilità a collaborare con il MIMIT per la costituzione di un Tavolo tecnico interministeriale e per l’istituzione di un Ufficio dedicato al comparto, riconoscendone l’importanza economica e il valore sociale.

L’iniziativa è stata ritenuta dal Viceministro utile sia per il contrasto all’economia sommersa, che nel settore raggiunge livelli molto elevati, sia per il sostegno alla natalità, in quanto incentivo diretto alla formazione di nuove famiglie.

“È un importante riconoscimento politico per un settore che rappresenta migliaia di imprese italiane – ha commentato Serena Ranieri – e che finora è rimasto senza strumenti ufficiali di rappresentanza, nonostante il contributo rilevante che offre all’economia e al turismo del Paese.”

Il settore wedding genera oltre 35 miliardi di euro di indotto e coinvolge più di 60.000 imprese attive in Italia.