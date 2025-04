Aun 30 aprile 2025 (pag 3)

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

Wed 30 April 2025

Sicurezza delle cure e igiene delle mani al centro delle politiche sanitarie della Regione

(aun) – Perugia 30 aprile 2025 – La Regione Umbria rafforza il proprio impegno per la sicurezza delle cure e la prevenzione delle infezioni nel sistema sanitario regionale. La Presidente Stefania Proietti comunica l’attivazione di importanti percorsi e il sostegno alle iniziative per la Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani che si celebra il 5 maggio.

“La sicurezza dei pazienti è una nostra priorità assoluta”, dichiara la Presidente Proietti. “In quest’ottica, abbiamo recentemente adottato due delibere fondamentali per migliorare ulteriormente la gestione del rischio clinico nelle strutture del nostro sistema sanitario”.

La Giunta regionale, infatti, nel mese di marzo ha ridefinito l’organizzazione del Centro regionale rischio sanitario e sicurezza del paziente, programmandone le attività per il triennio 2025-2027, con l’obiettivo di rendere l’azione di prevenzione sempre più attenta ed efficace. Contestualmente, sono state approvate le nuove Linee di indirizzo regionali per la definizione, classificazione e segnalazione degli Eventi Sentinella realizzate dal Centro Regionale, che permetteranno di identificare e analizzare con maggiore efficacia gli eventi avversi gravi, riducendo la possibilità che si ripetano.

“Stiamo investendo in procedure sempre più uniformi e nella formazione degli operatori per garantire cure sempre più sicure e di qualità. Il nostro impegno per la sicurezza – sottolinea la Presidente – passa anche attraverso la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza ed è per questo che in occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani del 5 maggio la Regione ha promosso e sostenuto le numerose iniziative di sensibilizzazione messe in campo dalle Aziende sanitarie e ospedaliere”.