Comunicato – “Intorno alla chitarra” presenta Nylon & Steel Experience.

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Comune di Alba – Ufficio Stampa

CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO) http://www.comune.alba.cn.it

Medaglia d’Oro al V. M. Facebook: Città di Alba

Instagram: citta_di_alba

YouTube: Città di Alba

Comunicato stampa

martedì 29 aprile 2025

“Intorno alla chitarra” presenta Nylon & Steel Experience.

Venerdì 9 maggio nel coro della Maddalena

Nylon & Steel Experience è un viaggio nel mondo della chitarra, dal classico al

moderno, dal pop al jazz, dove la sei corde è protagonista e i suoni morbidi del

nylon si fondono con quelli chiari ed impattanti delle corde in acciaio, creando

una sonorità unica.

Venerdì 9 maggio alle 21 ci portano in questo viaggio Roberto Fabbri alla

Classic Guitar e Fabio Macera alla Hollow Body Guitar. Musiche di: Ennio

Morricone, Nino Rota, Fabio Macera, Roberto Fabbri, Lucio Battisti, Antonio De

Curtis e Nicola Piovani.

Roberto Fabbri è riconosciuto a livello internazionale come uno dei massimi

esponenti della chitarra classica contemporanea. Fabio Macera è co-direttore

artistico di prestigiosi festival della chitarra.

La rassegna albese “Intorno alla Chitarra”, diretta dal maestro Ignazio Viola, si

tiene nel Coro della Maddalena, in via Vittorio Emanuele ad Alba, con ingresso

dal Cortile della Maddalena.