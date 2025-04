(ARC) Trieste Airport: Zilli, risultati eccellenti con gestione virtuosa

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 L’assessore all’assemblea della societ? che ha approvato il

bilancio e confermato il Cda. “Partnership pubblico-privato che

punta su sviluppo del territorio”

Ronchi dei Legionari, 29 apr – “La Regione esprime grande

soddisfazione per i risultati approvati dall’assemblea dei soci

di Trieste Airport, che si conferma un modello virtuoso di

gestione in partnership tra pubblico e privato. L’Aeroporto

regionale continua a incrementare i numeri di bilancio e le

performance dello scalo, soprattutto grazie a una strategia

vincente, che valorizza la collaborazione, punta su competenze

elevate e su una visione condivisa dello sviluppo, della

competitivit? e dell’attrattivit? del nostro territorio”.

Cos? l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, commenta

l’esito dell’odierna assemblea dei soci di Aeroporto Friuli

Venezia Giulia Spa – di cui la Regione possiede il 45% delle

azioni – che ha approvato il Bilancio di esercizio 2024 e ha

nominato il nuovo Consiglio di amministrazione, per il triennio

2025-2027, riconfermando tutti i cinque consiglieri uscenti. Alla

presidenza Antonio Marano, amministratore delegato Marco

Consalvo, e i consiglieri Rita Cozzi, Roberta Neri e Laura

Pascotto.

I dati di Bilancio 2024, sottolineano che l’utile ? di 4,8

milioni, in significativa crescita rispetto al risultato di

esercizio del 2023, che si assestava su 3,2 milioni di euro. Gli

investimenti lordi ammontano a 12 milioni di euro, di cui 7,7

milioni autofinanziati. Nel 2024 si sono registrati

all’anno precedente. Crescita importante anche nelle rotte: si ?

passati dalle 15 del 2023, alle 22 del 2024 alle 27 previste per

quest’anno.

“L’aumento del traffico passeggeri e l’ampliamento delle rotte da

e per Trieste – ha sottolineato Zilli al termine dell’assemblea –

non solo testimoniano il buon operato della governance

aeroportuale, ma riflettono anche l’impatto positivo sulle

presenze turistiche e sul sistema economico del Friuli Venezia

Giulia. Un trend che l’Amministrazione regionale intende

incentivare ulteriormente, continuando a investire

sull’attrattivit? e la competitivit? dello scalo, sia attraverso

la presenza di PromoTurismoFvg nella sua nuova sede proprio in

aeroporto, sia attraverso lo sviluppo ulteriore

dell’intermodalit?”.

Rispetto a questo ultimo tema, l’assessore ha precisato:

“Proseguiremo a investire nel sistema intermodale attorno allo

scalo, per incentivare sempre di pi? una mobilit? sostenibile,