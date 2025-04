(ARC) Restauri:Anzil, chiesa S.Antonio rigenerata sar centro arte e cultura

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

Udine, 29 apr – "Questo luogo permetter? a tanti di elevarsi a

contatto con la cultura e l’arte: l’obiettivo del sostegno al

restauro ? valorizzare e trasformare con la rigenerazione urbana.

Un amministratore pubblico deve contribuire a creare una societ?

dove sia pi? bello vivere e la cultura ? uno straordinario

strumento per raggiungerlo”.

Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario

Anzil alla cerimonia di inaugurazione, alla presenza

l’arcivescovo Riccardo Lamba, della restaurata chiesa dedicata a

Sant’Antonio sotto la gestione dell’attiguo Museo diocesano e

Gallerie del Tiepolo a Udine.

Il progetto di riqualificazione, promosso dall’Arcidiocesi di

Udine con il supporto del Museo Diocesano, ? stato possibile

grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia per mezzo

dei programmi regionali cofinanziati PR FESR 2021-2027 –

Intervento D6.1. Incentivi per lo sviluppo di progetti volti a

valorizzare il ruolo che i musei, le collezioni

artistico-culturali possono svolgere come attori dello sviluppo

locale – e del finanziamento su legge regionale 16/2023.

Il vicegovernatore si ? complimentato per la realizzazione dei

lavori e ha ribadito come la Regione, riconoscendo alla cultura

un ruolo di sviluppo non solo nella dimensione economica, ma

anche in quella della coesione sociale, ha inteso agevolare la

realizzazione di progetti di rigenerazione e riattivazione dei

luoghi della cultura e altri spazi pubblici e privati dismessi, o

che si trovano in stato di sottoutilizzo, di degrado o di

abbandono, trasformandoli in centri o spazi culturali e artistici.

La data scelta per la riapertura non ? stata casuale, come ha

ricordato lo stesso arcivescovo, perch? proprio in questa chiesa,

il 29 aprile del 1995, inaugurava la sua nuova sede nel Palazzo

patriarcale.

Nel trentennale dell’apertura del Museo diocesano nella sede del