(ACON) SALUTE. PELLEGRINO (AVS): DA CENTRODESTRA CONTRADDIZIONI POLITICHE

(ACON) Trieste, 29 apr – "Ho partecipato, insieme centinaia di

persone arrivate da tutta la Carnia e ad altri colleghi di

Opposizione in Consiglio regionale, al flash mob in difesa del

aervizio pubblico sanitario e di protesta contro la riduzione e

la chiusura di alcuni servizi dell’ospedale di Tolmezzo, fra cui

l’esternalizzazione di parte del pronto soccorso. Una piazza

gremita davanti alla comunit? di montagna della Carnia che ha,

ancora una volta, detto di no alla cessione di pezzi di sanit?

pubblica ai privati”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale Serena Pellegrino di

Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della manifestazione indetta

dai Comitati “Sanit?: la Carnia scende in piazza”.

“? stato lo stesso Consiglio comunale di Tolmezzo – spiega

Pellegrino – a convocare l’assessore regionale alla Saute,

Riccardo Riccardi, per chiedere chiarimenti sull’operato suo e

della Giunta di cCntrodestra e le risposte fornite sono state le

stesse, quelle che da oltre sette anni sentiamo ripetere come un

mantra, ovvero che ‘serve un nuovo modello organizzativo che dia

dignit? e attrattivit? alla medicina territoriale’ e che ‘non si

tratta di una scelta ideologica, ma dell’unico modo per

continuare a mantenere aperti i servizi. Se non esternalizziamo,

molti di essi rischiano la chiusura’.”

“Ci troviamo in una situazione paradossale – l’esponente di Avs-:

da una parte si afferma per la prima volta che non ? un problema

di denaro pubblico da spendere per il servizio sanitario, ma solo

di mancanza di personale e, dall’altra, si finanziano strutture

private convenzionate sempre utilizzando i soldi dei

contribuenti, depotenziando il Pubblico e favorendo, il privato

che tende a fare utili e a erogare prestazioni e non certamente

servizi”.

“Ci si lamenta che non ci sono medici, ma stranamente il privato

questo problema non solo non ce l’ha, ma addirittura lo preleva

direttamente dalle strutture pubbliche. Evidentemente – prosegue

la consigliera regionale – il vulnus ? proprio

dell’organizzazione e non certo dei professionisti sanitari.

Voglio ricordare, ancora una volta, che la Regione ha un bilancio

floridissimo e che non si pu? pertanto imputare in alcun modo

alla carenza di denaro la deriva pericolosa a cui stiamo

assistendo della sanit? pubblica almeno in Fvg”.

“Ho ricordato all’assessore – dice ancora Pellegrino – che se il

suo progetto e programma, a suo dire, porteranno benefici alla

collettivit? li esponga a tutti e vada fiero del lavoro svolto.

Invece, ancora una volta, si ? sottratto al confronto pubblico

con le tantissime persone che dopo ore di attesa lo stavano

aspettando al termine dei colloqui istituzionali”.

“Da parte mia – conclude Pellegrino – porter?, come ho sempre

fatto, la questione nelle sedi istituzionali sentendomi ancora