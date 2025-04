(ACON) SALUTE. CAPOZZI (M5S): ESTERNALIZZAZIONI, FILOSOFIA FALLIMENTARE

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(ACON) Trieste, 29 apr – "La filosofia dell'esternalizzazione

adottata da Riccardi ? perdente. Siamo apertamente contrari a

questa ventata di esternalizzazioni dei codici minori e, in

particolare, a quello che potr? verificarsi nel Pronto soccorso

di Tolmezzo”.

Lo evidenzia in una nota stampa la consigliera regionale Rosaria

Capozzi (Movimento 5 Stelle), aggiungendo che

“l’esternalizzazione ? solo un modo per spostare il problema a un

soggetto esterno e, certamente, non una scelta ragionata per

sciogliere i nodi che la compongono”.

“Ci pare del tutto assurdo, inoltre, il proposito – prosegue

l’esponente pentastellata – di spendere maggiori risorse per

esternalizzare l’offerta, paventando il rischio alternativo di

una possibile chiusura dei servizi, anzich? promuovere concorsi

ormai doverosi. ? altres? questa, secondo noi, l’unica strada

percorribile, oltre quella di rendere attrattivo un lavoro nobile

che, purtroppo, non lo ? pi? da troppo tempo, e la mobilit?

passiva ne ? la testimonianza”.

“? dunque necessario – suggerisce Capozzi – provvedere in fretta

a indire ulteriori concorsi e prevedere che chi poi risulter? tra

i vincitori debba prestare servizio alcuni anni prima di poter

chiedere di andare via”.

“A oggi, tuttavia, a parte la continua litania da parte

dell’assessore Riccardi che punta il dito sulla mancanza di

medici, non abbiamo ancora visto assolutamente nulla in questo

senso. Cos?, l’evidente toppa – sottolinea la rappresentante del

M5S – costituita dall’esternalizzazione (che, di fatto, finirebbe

con il privatizzare parte dei servizi) ? persino peggio del buco

originario, perch? non ? destinata a risolvere alcunch?, mentre

continuano le segnalazioni su disservizi, sovraffollamenti e

lunghe attese, nonch? carenza di personale medico e sanitario”.

“? il momento di agire! Ma ? necessario farlo in maniera oculata,

perch? – conclude Capozzi – ? in ballo il diritto alla salute di

tutti”.

