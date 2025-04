(ACON) FORMAZIONE. SPAGNOLO (LEGA): LATISANA JOB DAY INIZIATIVA FONDAMENTALE

(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 (ACON) Trieste, 29 apr – “Il Latisana Job Day ? un’iniziativa

importante, un ringraziamento va all’assessore regionale al

Lavoro, formazione e istruzione, Alessia Rosolen, e a tutte le

persone coinvolte che hanno reso possibile la realizzazione di

questo progetto. Riuscire ad aiutare i ragazzi che stanno

completando il loro ciclo di studi alle scuole superiori

nell’inserimento mondo del lavoro ? fondamentale per loro e per

il territorio”.

Cos?, in una nota, la consigliera regionale del gruppo Lega

Maddalena Spagnolo presente alla conferenza stampa di

presentazione del Latisana Job Day organizzato dalla Regione in

collaborazione con il comune di Latisana e l’agenzia per il

lavoro Manpower.

“Si tratta di occasioni occupazionali e di crescita – analizza

Spagnolo -, queste iniziative sono il modo migliore per

rispondere alle richieste delle imprese e promuovere un dialogo

con i futuri lavoratori. Le scuole comprendono il grande valore

di questo progetto. Vanno fornite le basi agli studenti e alle

famiglie per l’orientamento nel mondo del lavoro”.

“Nel Latisana Job Day – continua l’esponente di maggioranza –

dodici aziende del territorio presenti al recruiting cercano

personale per 120 posti di lavoro. Per i giovani della V

superiore dell’Isis Mattei di Latisana ? il primo job day. Questa

scuola negli anni si ? sempre dimostrata attenta nel creare

percorsi coinvolgendo le aziende del territorio, per cui questo

progetto si inserisce molto bene nel percorso offerto”.

“La Regione mette a disposizione dei datori di lavoro la ricerca

di personale attraverso l’organizzazione di recruiting day,

attiva tirocini, fornisce incentivi alle imprese per

l’inserimento al lavoro e individua i bisogni finalizzati

all’attivazione di percorsi di formazione professionale,

un’attivit? competente ed importantissima che merita grande

attenzione”, conclude la nota.

ACON/COM/mv

291517 APR 25