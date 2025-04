(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

Ordinanza n. 67 del 24/04/2025

Dirigente / Responsabile P.O Graziano Patergnani

Il Responsabile

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e s.m.i. ed in

particolare gli art 5, 6 e 7 nonché le norme del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice

della Strada approvato con D.P.R. n°. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA l’ordinanza n. 59/2025 di modifica della viabilità con istituzione di senso unico alternato e

divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 26 t, sulla SP 230 di Massazza in

prossimità del ponte sul Rio Ottina, km 13+440, in Comune di Villanova Biellese;

VISTA la nota inoltrata dall’Operatore economico GE.R.S.IM s.r.l., pervenuta in data 24/04/2025 ed

acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 8490, con la quale si comunica la fine dei lavori di

bitumatura del tratto stradale di cui sopra;

REVOCA

la limitazione del transito con senso unico alternato ed il limite di velocità di 30 km/h, sulla SP 230 di

Massazza in prossimità del ponte sul Rio Ottina, km 13+440, in Comune di Villanova Biellese, di cui

all’ordinanza 59/2025.

Permane, fino a data da destinarsi, il divieto di transito ai veicoli con massa a pieno carico superiore a 26

tonnellate.

Il Dirigente

Graziano Patergnani

