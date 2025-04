Com. SEMInARIA – “BOSCO COLTO. OSSERVATORI DELLE CRITICAL ZONE”: Bosco di Santo Pietro, idee, proposte e iniziative per la sua valorizzazione

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 APPUNTI PER LA STAMPA

SEMInARIA_06.

“BOSCO COLTO. OSSERVATORI DELLE CRITICAL ZONE”

Nell’antica chiesa dei SS. Pietro e Paolo nel Borgo di Santo Pietro a Caltagirone, si è svolto il sesto incontro di SEMInARIA – “BOSCO COLTO. OSSERVATORI DELLE CRITICAL ZONE”, ciclo di incontri-seminari organizzato da Makramè APS in collaborazione con Errare (Progetto di ricerca TERRE FRAGILI TERRE FERTILI piano PIACERI Dicar UniCT) TEArch. Verso un’architettura terrestre. Strategie di convivenza e di cura per i paesaggi a rischio dell’Italia meridionale (Unità di Ricerca UniCT_PRIN PNRR) con la direzione scientifica di Marco Navarra e Simona Calvagna dell’Università di Catania.Il seminario ha concluso il workshop di progetto sul Bosco di Santo Pietro, in programma nei tre giorni precedenti, a cui hanno partecipato docenti e ricercatori delle università di Napoli, Cagliari, Bari e Catania nell’ambito di una ricerca di rilevanza nazionale finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

È stata un’occasione per conoscere le proposte elaborate per la riattivazione del territorio del Bosco di Santo Pietro a partire dal confronto con altri esempi “virtuosi” che sono riusciti a trasfigurare le criticità, restituendo alle comunità risorse dimenticate.

Uno dei principali obiettivi della ricerca TEArch è istituire un laboratorio operativo sperimentale di lungo termine che metta insieme artisti, scienziati, ricercatori per un progetto del territorio i cui protagonisti, dal pubblico al privato, dalle aziende alle associazioni, agiscano sinergicamente in continuità con percorsi formativi di alto profilo.

Nel workshop sono stati individuati, nel Bosco di Santo Pietro alcuni ruderi rurali e alcuni relitti abbandonati da recuperare come nodi dedicati alla ricerca e all’ospitalità diffusa per rigenerare il Bosco attraverso la cura e il presidio continuo.

Con il ciclo di incontri SEMInARIA e il progetto BOSCO COLTO, in corso presso il bosco di Santo Pietro dal 2022, si intende quindi proporre riflessioni e approfondimenti per raccogliere e declinare altri possibili significati su terminologie ricorrenti nel dibattito pubblico su questo tema.

L’iniziativa, alla quale sono intervenuti Fabio Roccuzzo, Sindaco di Caltagirone, Claudio Lo Monaco, Assessore alle Attività ceramiche e culturali e al Patrimonio Unesco, e Lara Lodato, Assessore all’Ecologia, si è conclusa con la conferenza del prof. Tommaso La Mantia sul futuro dei Boschi siciliani e una tavola rotonda alla quale sono intervenuti Giovanna Riolo (Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale), Gesualdo Busacca e Michele Russo (Extopia), Piero Pitrolo Gentile (Il Ramarro), Sebastiano Favitta (Comitato Giada) e Rosario Mascara (Museo Naturalistico del Bosco di Santo Pietro).