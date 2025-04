(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

Giovedì 24 aprile 2025

Convocato il Consiglio comunale di Alba

Martedì 29 aprile ore 15.30

La Presidente ha convocato il Consiglio comunale martedì 29 aprile 2025 alle ore

15,30 nella sala consiliare “Teodoro Bubbio” del Palazzo civico.

La seduta si terrà in presenza fisica dei componenti dell’Organo consiliare ed in diretta

streaming sul canale “YouTube” della Città di Alba.

ORDINE DEL GIORNO

A) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL

SINDACO.

B) INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

C) APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 27 FEBBRAIO

2025.

F) Proposte di deliberazione che si sottopongono all’approvazione del

Consiglio comunale:

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE ALLA PROGRAMMAZIONE E AL BILANCIO:

Risorse aggiuntive Fondo Solidarietà comunale 2024 per potenziamento dei servizi

sociali e potenziamento del servizio degli asili nido – Approvazione schede di

monitoraggio.

Art.227, D.Lgs. 18/08/2000 n.267. D.Lgs. 23/06/2011 n.118. Approvazione

Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024. D.Lgs. n.118/2011.

D.Lgs. n.118/2011. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Allegato n. A/3 al D.Lgs. n.118/2011. Articolazione del Patrimonio Netto, in

applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità economico-

patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. Destinazione dell’utile d’esercizio 2024

e delle riserve.

Terza variazione al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2025-2027 e

conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2029,

relativo alla sezione strategica 2025-2029 ed alla sezione operativa 2025-2027.

Aggiornamento n. 2 – Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025-2027,

ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii. Approvazione.

A RELAZIONE DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI:

D.Lgs. 36/2023 – “Programma Triennale 2025-2027” ed “Elenco Annuale 2025” dei

Lavori Pubblici. 2

Approvazione Aggiornamento n. 2.

A RELAZIONE DEL SINDACO, ASSESSORE AI SERVIZI LEGALI:

Acquisto immobile sito in Alba e distinto al fg. 36 mappale 1605 sub 102 piano primo e

relativa autorimessa al piano interrato distinta al foglio 36 mappale 1605 sub 23 di

proprietà di Desi di Revello Margherita & C. Snc, al fine di destinarlo a sede del

Commissariato di P.S. o altra destinazione di pubblica utilità.

A RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE:

Gruppi consiliari.

Commissioni consiliari permanenti.

Commissione permanente del regolamento.

I) ORDINI DEL GIORNO e MOZIONI