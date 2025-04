(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

Call Center. Russo (FdI): grazie a pdl di FdI tutele a consumatori e lavoratori e stop a truffe

“Grazie alla proposta di legge di Fratelli d’Italia in materia di call center, a prima firma della collega on. Eliana Longi, e che da oggi approda in discussione presso le Commissioni Telecomunicazioni e Attività Produttive della Camera, si apre finalmente un percorso concreto per porre un freno al fenomeno del telemarketing selvaggio, che da troppo tempo danneggia milioni di cittadini. Chiunque di noi nel corso della giornata viene contattato anche più volte da servizi di telemarketing, spesso in modo invasivo e non richiesto. Dietro a questo disturbo si nasconde spesso un vero e proprio abuso commerciale, che rischia di trasformarsi in truffa, soprattutto ai danni delle fasce più fragili della popolazione. È nostro dovere intervenire con norme chiare che tutelino chi lavora nel settore, ma anche e soprattutto i consumatori. In questo solco, si inserisce anche l’emendamento a mia prima firma, volto ad una maggiore responsabilizzazione delle imprese, incentivando infatti, in un sistema di premialità, l’adozione di standard di qualità più elevati in materia di protezione dei dati personali e rispetto delle regole del mercato, e dall’altro che suggerisce l’adesione a Codici di Condotta, in un sistema di autoregolamentazione, che garantisce rafforzati criteri di tutela dei consumatori e riduce il rischio di violazioni e favorendo pratiche trasparenti e conformi alla norma”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Gaetana Russo.

