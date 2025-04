I vigili del fuoco di Alessandria impegnati nelle ricerche del ragazzo disperso nel fiume Tanaro

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Si comunica che il personale del Comando dei vigili del fuoco di

Alessandria specializzato per l’effettuazione di interventi di soccorso in

ambiente fluviale, sta operando in supporto ai Comandi di Cuneo e Asti per

la ricerca del minore scomparso nella giornata di ieri, 22 aprile, mentre

si trovava sulle rive del fiume Tanaro.

Dalle prime ore di stamane sono state inviate n.9 unità operative

equipaggiate con imbarcazioni e attrezzature specifiche, che stanno

effettuando la ricognizione del fiume Tanaro nell’area dell’abitato di

Verduno. Il personale di Alessandria integra la risposta operativa dei

Comandi di Cuneo e Asti che si avvalgono dell’ulteriore supporto di

elicotteri dei nuclei di Torino e Malpensa e di operatori abilitati all’uso

di droni.

Le ricerche sono rese particolarmente insidiose a causa della consistente

portata del fiume e delle conseguenti condizioni di visibilità.

