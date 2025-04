(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 COMUNICATO STAMPA – 23 APRILE 2025

Mattia Polazzi – Consigliere Metropolitano di Bologna, Capogruppo di Alleanza Metropolitana per la Lega

Disprezzo e ideologia: il Comune di San Pietro in Casale ignora il lutto per Papa Francesco

È gravissimo quanto sta accadendo a San Pietro in Casale. In un momento in cui l’intera Nazione si stringe attorno al lutto per la scomparsa di Papa Francesco, simbolo universale di pace e spiritualità, il Comune ha scelto deliberatamente di NON esporre le bandiere a mezz’asta come previsto dalle direttive governative. Un gesto che non può essere considerato una semplice dimenticanza, ma un vero e proprio atto di disprezzo verso una figura di portata mondiale e verso l’Italia intera, che oggi piange il Pontefice.

A tutto ciò si aggiunge la notizia dell’evento “Suoni Resistenti”, ancora previsto per la sera del 24 aprile presso il Casone del Partigiano, organizzato dall’Associazione Primo Moroni, già nota per aver diffuso un opuscolo firmato da “Emilia Antifascista”, in cui si schedano persone e associazioni considerate “fasciste da colpire” — con nomi e cognomi di esponenti del centrodestra bolognese come Lucia Borgonzoni. Un fatto inquietante, da Stato parallelo, incompatibile con qualsiasi senso democratico.

Organizzare in questo clima, e in pieno lutto nazionale, un concerto dai toni ideologici e militanti è un’offesa doppia: ai sentimenti di chi oggi vive un momento di raccoglimento e cordoglio, e ai valori della convivenza civile. Mi auguro che l’amministrazione comunale abbia almeno il buon senso di annullare o rinviare l’evento, per rispetto dei cittadini e delle istituzioni.

Auspico inoltre che la Prefettura di Bologna intervenga con urgenza, vigilando sul pieno rispetto delle direttive nazionali sul lutto, e che richiami formalmente il Comune di San Pietro in Casale per l’inaccettabile violazione del decoro istituzionale.

La memoria del Santo Padre merita silenzio, preghiera e rispetto. Non il suono sguaiato degli slogan ideologici.

Mattia Polazzi

Consigliere Città Metropolitana di Bologna – Capogruppo “Alleanza Metropolitana” per la Lega

Consigliere Comune di San Pietro in Casale – Capogruppo “RipartiAMO San Pietro”