Comunicato nuova apertura Metodo Classico

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 03 July 2025 Nuova apertura a Faenza: “Metodo Classico”, ristorante e pizzeria tra qualità, accoglienza e attenzione al vino

L’attività entra a far parte della rete associativa di Confesercenti Ravenna-Cesena, sede di Faenza

A Faenza, nei locali dell’ex ristorante Due Noci, apre con nuova energia e una visione rinnovata il ristorante e pizzeria Metodo Classico, grazie alla nuova gestione affidata a Claudio Sabbatani e Matteo Dal Monte. La storica attività, situata in via Ospitalacci 130, alle porte di Faenza, nella prima campagna verso Celle, è pronta ad accogliere clienti vecchi e nuovi con uno stile raffinato e contemporaneo.

Il locale propone una cucina ricercata, piatti curati nei dettagli e pizze di alta qualità, realizzate con ingredienti selezionati e grande attenzione alla lavorazione degli impasti. Punto di forza della proposta è anche l’attenta selezione di vini, pensata per valorizzare l’esperienza gastronomica in ogni sua sfumatura.

A rendere ancora più piacevole la sosta da Metodo Classico è la veranda esterna, uno spazio ideale per pranzi e cene all’aperto.

L’attività è entrata a far parte della rete associativa di Confesercenti Ravenna-Cesena, sede di Faenza. “Siamo felici di accogliere una realtà giovane e dinamica che punta sulla qualità e sull’ospitalità – dichiara il Presidente di sede di Confesercenti, Walter Dal Borgo –. Fa piacere vedere progetti imprenditoriali che investono sul territorio con professionalità e passione”.

Nella foto Claudio Sabbatani con una delegazione dagli uffici Confesercenti: Federico Oliva, Erika Sangiorgi e Sara Reali.

