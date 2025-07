Presidente Fontana, giudice Ferlaino simbolo di integrità e coraggio

(AGENPARL) - Roma, 3 Luglio 2025

Roma, 3 lug – “A cinquant’anni dal brutale assassinio del giudice Francesco Ferlaino, il suo nome continua a rappresentare un esempio di rigore, coraggio e servizio alla comunità e al Paese. Nella sua azione Ferlaino contrastò con fermezza ed efficacia la criminalità e le infiltrazioni della ‘ndrangheta nei tessuti sociali ed economici. La memoria del suo sacrificio ci richiama all’impegno costante per la legalità e per la difesa dei principi democratici. Nel ricordarlo, esprimo vicinanza ai suoi familiari e a chi ha custodito in questi anni il valore della sua testimonianza”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

