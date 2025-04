COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE – Anche a Figline e Incisa Valdarno parte il “Progetto Polis”: il passaporto si fa alle Poste. Cessa, invece, il servizio in municipio

(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Anche a Figline e Incisa Valdarno parte il "Progetto Polis": il passaporto

si fa alle Poste. Cessa, invece, il servizio in municipio

*A fronte dei 50 appuntamenti mensili disponibili una volta al mese presso

alcuni comuni della Città metropolitana, il servizio trasloca negli uffici

postali per mettere a disposizione 60 appuntamenti a settimana. Ecco come

funziona da maggio 2025 *

Anche a Figline e Incisa Valdarno partirà, da *maggio 2025,* il “*Progetto

Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale*”, dedicato al *rilascio

dei passaporti direttamente sul territorio* (e non solo in Questura, a

Firenze).

Un servizio che, da dicembre 2022 ad aprile 2025, è stato erogato in

municipio grazie ad un Protocollo d’intesa tra Questura, Città

Metropolitana di Firenze e quattro comuni metropolitani, tra cui appunto

Figline e Incisa Valdarno, dove una volta al mese il personale della

Questura ha gestito 50 appuntamenti.

*Da maggio 2025, invece, il servizio trasloca presso gli uffici postali di

Figline* (in piazza Salvo D’Acquisto),* dove sarà possibile gestire 60

appuntamenti alla settimana, *prenotabili dal lunedì al sabato direttamente

sul sito di Poste italiane

. Il richiedente avrà,

inoltre, la possibilità di decidere se ricevere il documento a domicilio o

ritirarlo in Questura.

*Il servizio è riservato ai soli residenti o domiciliati nei Comuni con

Ufficio Postale abilitato al servizio.*

Per saperne di più sul servizio, si rimanda all’informativa online del

Progetto Polis :

https://www.poste.it/polis-passaporto-elettronico/

