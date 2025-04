(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 Bergamo: Lega, via decine di migranti da Gromo e Vabondione. Ascoltato il territorio

Roma, 23 apr. – “La Lega lo aveva detto e ha mantenuto la promessa: via decine di migranti da Gromo e Valbondione, nella bergamasca. Non potevamo ignorare le istanze dei sindaci, andava alleggerita la presenza sui territori soprattutto nelle aree interne e montane. Questo è stato possibile anche grazie alla riduzione degli sbarchi e all’aumento di espulsioni e rimpatri, figlia di quella politica di contrasto all’immigrazione irregolare iniziata da Salvini nel 2018 e continuata con l’attuale Governo. I decreti sull’immigrazione del Governo, sostenuti dalla Lega con il Ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni, gli accordi con i paesi di origine, la protezione dei confini e i rimpatri volontari assistiti con i Paesi di transito hanno ridotto gli sbarchi del 58% nel 2024 e di un ulteriore 20% quest’anno. È la strada giusta per rispondere alle esigenze di sindaci e comunità locali”.

Così la deputata bergamasca della Lega Rebecca Frassini con il consigliere regionale del Carroccio Roberto Anelli.

__________

Ufficio stampa Lega Camera