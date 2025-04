Puglia, Gabellone (FdI): “Con Metallo differenze politiche mai ostacolo al confronto costruttivo”

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 “La notizia della morte di Donato Metallo addolora chi ha avuto modo di conoscerne da vicino la passione civile e la coerenza con cui ha sempre interpretato il proprio ruolo pubblico.

Abbiamo condiviso, da posizioni diverse, una stagione di lavoro in Consiglio regionale. Ne ricordo lo stile diretto ma mai sopra le righe, il senso autentico delle istituzioni e la disponibilità al confronto come strumento di crescita reciproca.

Il suo impegno nasceva da un legame profondo con la propria terra, vissuto come responsabilità quotidiana. In questo credo risiedesse la cifra più riconoscibile del suo agire politico.

Ai suoi cari, e a quanti gli sono stati vicini nel lavoro e nella vita, rivolgo un pensiero di vicinanza.”

Così l’On. Antonio Maria Gabellone, Deputato di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Politiche dell’Unione Europea alla Camera.