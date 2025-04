1° Comunicato stampa del 22.04.2025

(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

AVERSA: CARABINIERI FORESTALE DI MARCIANISE SEQUESTRANO AUTOCARRO PER

TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI SPECIALI COSTITUITI DA PNEUMATICI FUORI USO

I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE), nel corso di

un pattugliamento del territorio volto al contrasto dei reati in danno

all’ambiente, in agro del comune di Aversa (CE), e precisamente lungo la

bretella che dalla S.P. N. 335 conduce al prefato comune, hanno notato un

autocarro di colore bianco fermo in retromarcia in una posizione quasi

nascosta.

Considerata la posizione dell’autocarro e la zona caratterizzata da continui

sversamenti di rifiuti la pattuglia sopracitata procedeva ad un controllo

dello stesso, rinvenendo a bordo dello stesso due persone.

All’uopo si è proceduto a controllare il carico trasportato dall’autocarro

accertando che lo stesso era colmo di rifiuti speciali non pericolosi

costituiti da Pneumatici Fuori Uso di camion. I pneumatici mostravano tutti

segni dovuti al degrado ed all’usura. I trasportatori non sono riusciti ad

esibire alcun documento che giustificasse i rifiuti trasportati, nonché

l’autocarro non è risultato iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali per cui

non era proprio autorizzato al trasporto di rifiuti.

Per quanto accertato, ai due trasportatori dei predetti rifiuti è stata

contestata l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti, deferendoli

in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato predetto, ed in

conseguenza dell’integrazione di tale condotta illecita i militari hanno

proceduto al sequestro dell’autocarro e dei rifiuti trasportati.

Di interesse risulta la circostanza che, proprio nei giorni scorsi, in

un’area limitrofa a quella del controllo, i medesimi militari hanno

rinvenuto un illecito sversamento di un consistente cumulo di rifiuti

costituiti proprio da pneumatici fuori uso abbandonati sul suolo che, in

caso di combustione, potrebbe cagionare una grave situazione di inquinamento

ambientale.