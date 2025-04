(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 Caserta, incendiato capanno per il birdwatching dell’oasi dei Variconi.

Borrelli (AVS): “Oasi va difesa da appetiti criminali. Subito

videosorveglianza e controlli serrati delle forze dell’ordine”.

Venerdì notte ignoti hanno dato alle fiamme un capanno per il birdwatching

nell’oasi dei Variconi (CE). Si tratta del secondo episodio, a sole tre

settimane di distanza, da un altro episodio simile sempre nella stessa

area. Un danno enorme non solo per l’area protetta ma per le tante famiglie

e gli appassionati che si recano nell’oasi per assistere alle spettacolari

immagini delle migrazioni di uccelli. Scattato l’allarme sul posto si sono

recati gli uomini della Protezione civile che sono riusciti a domare

l’incendio non senza difficoltà. Le immagini dell’accaduto sono state

inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Ci troviamo di fronte a un ignobile attacco ai danni di un’area protetta

di grande pregio, le cui cause devono essere immediatamente appurate

attraverso una attività investigativa accurata e rigorosa. E’ intollerabile

che questo territorio continui a essere oggetto di appetiti criminali

alimentati da un evidente fastidio nei confronti dell’opera di recupero e

riqualificazione portata avanti dall’Oasi, dai volontari, dalle

associazioni. A chi dà fastidio la rinascita di questa zona? Bisogna

scoprirlo subito, prima che vengano arrecati nuovi danni. Ritengo a questo

punto indispensabile procedere con la massima celerità all’installazione di

un impianto di videosorveglianza e al potenziamento dei controlli da parte

delle forze dell’ordine”.

Questo il commento di Borrelli.

“È il secondo incendio a distanza di qualche settimana – sottolinea

Giovanni Sabatino, Commissario straordinario Ente riserve foce Volturno –

quindi non si tratta di atti isolati. Non riusciamo a capirne quale possa

essere la logica criminale e delinquenziale. Hanno tolto la possibilità,

per ora, a tante famiglie a tanti studenti, a tanti bambini di poter venire

ad osservare da quello che era il nostro meraviglioso capanno le tante

specie di uccelli, tra cui i meravigliosi fenicotteri. Ringrazio di cuore

gli uomini della Protezione Civile di Castel Volturno che insieme

all’Assessore Vincenzo Gatta, si sono prontamente diretti sul posto ed

hanno così potuto domare l’incendio evitando la distruzione anche della

passerella. Abbiamo prontamente avvertito le forze dell’ordine, chiedendo

di aprire immediatamente le indagini. Faccio un appello a quanti hanno

potuto vedere qualcosa di sospetto, di comunicarlo anche in forma anonima

alle forze dell’ordine, al sottoscritto, al Comune. Spero che si arrivi

quanto prima ai responsabili e che vengano assicurati alla giustizia”.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE