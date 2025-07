(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 Giovani, Cattaneo: “Cambiare regole per dare a Generazione Z opportunità di fronte a cambiamento epocale”

“Siamo immersi in un cambiamento che è sempre più veloce e imprevedibile, oggi i giovani non sanno che mondo ci sarà alla fine dei cinque anni del loro percorso universitario. Il legislatore deve creare le condizioni per un ecosistema utile a dare ai giovani gli strumenti cognitivi e anche emotivi per gestire questo cambiamento ineludibile e trasformarlo in un’opportunità, ma da veri game changer non da spettatori”.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro, intervenendo alla Camera al convegno promosso da Chiara Tenerini ‘Generazione Game Changer’ strategie, prospettive e idee di policy per la Generazione Zeta.

“Non servono recinti per i giovani, lo spazio sono le intere città, la sindrome del recinto dove ‘arginarli’ è molto alta, anche tra i partiti, invece devono essere protagonisti della realtà. Il cambiamento è un tema anche molto politico, se lo gestisci e lo governi si trasforma in opportunità, altrimenti finisci ai margini, l’anticamera per i populismi. Ma per fare tutto questo i giovani devono avere fame, ambizione, speranza di crescere rispetto al punto da cui partono e come legislatori dobbiamo dare loro gli strumenti e le opportunità in un momento di tale cambiamento”, ha aggiunto.

“Per farlo dobbiamo destrutturare, cambiare quello che è troppo rigido, come sta facendo il ministro Paolo Zangrillo, all’interno della pubblica amministrazione: dal posto fisso di Checco Zalone dobbiamo andare verso un altro concetto di pa, dove si chiede dinamicità. L’Italia è tra i Paesi più industrializzati, siamo capofila di sfide nuove che non conosciamo, ma dobbiamo dare ai giovani la possibilità di giocarsela appieno.

