(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 Nota Farnesina – Tajani incontra la Ministra degli Esteri dell’Ecuador, Gabriela Sommerfeld. Firmato accordo in materia di migrazione grazie al “decreto flussi”

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi la Ministra degli Affari Esteri dell’Ecuador, Gabriela Sommerfeld.

A seguito dell’inserimento dell’Ecuador nel Decreto Flussi per il triennio 2026-2028, nel corso dell’incontro i due Ministri firmato un accordo in materia di migrazione e mobilità che punta a facilitare la mobilità regolare di lavoratori, studenti e tirocinanti e a contrastare le migrazioni irregolari e il traffico di esseri umani. È la prima intesa del genere con un paese dell’America Latina.

Tajani ha anche espresso la piena disponibilità ad ampliare i programmi di assistenza tecnica in ambito giuridico – incluso il settore della gestione delle carceri – e a valutare eventuali nuove proposte di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

L’Ecuador è un partner di crescente importanza: nel rimarcare il carattere prioritario dell’America Latina per la politica estera italiana, il Ministro Tajani ha confermato l’intenzione del Governo di rafforzare la cooperazione bilaterale in tutti i settori, a partire dalla collaborazione economica e commerciale. Nell’ambito della politica per l’export che il Ministero degli Esteri persegue, il Ministro Tajani ha concordato con la Ministra Sommerfeld di tenere al più presto un business forum con le aziende interessate al mercato dell’Ecuador.

Il Ministro ha anche confermato la volontà di Roma di farsi sempre più voce dell’America Latina a Bruxelles e nelle capitali europee, cogliendo al contempo le molteplici opportunità offerte dal Global Gateway dell’UE. Tajani ha colto l’occasione per invitare la Ministra Sommerfeld alla Conferenza Italia – America Latina, che sarà ospitata a Roma nei prossimi mesi.