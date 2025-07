[acspro] [CRUmbria-News] Seconda Commissione: nuova audizione sul ‘Nodo di Perugia’. A Palazzo Cesaroni il coordinamento delle associazioni di Balanzano

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 Il portavoce Guarducci, dopo aver espresso sostanziale condivisione sul

progetto, ha sottolineato una situazione di “traffico non più sostenibile

che si ripercuote sulla qualità della vita dei cittadini”

(Acs) Perugia, 1 luglio 2025 – “I cittadini di Balanzano chiedono una

soluzione efficace per affrontare concretamente il problema del traffico,

soprattutto quello pesante, che attraversa il nostro territorio e che crea

forti disagi di ordine atmosferico ed acustico e che si ripercuotono sulla

vita delle persone. Bene il progetto del ‘Nodo’ sul quale chiediamo però

la disponibilità della Regione per verificare la possibilità di revisionare

parte del tracciato in modo da trovare un punto di incontro con le realtà

locali interessate dall’infrastruttura”. È quanto emerso stamani in

Seconda commissione, presieduta da Letizia Michelina, durante l’audizione

con i rappresentanti del coordinamento delle associazioni di Balanzano

rispetto alla realizzazione del Nodo di Perugia. Lo scorso 10 giugno, sulla

questione ‘Nodo’ erano stati ascoltati separatamente in Commissione,

rappresentanti del comitato ‘Chi salverà Ponte S. Giovanni?’ e del

comitato ‘Salviamo Collestrada’.

Da quanto sottolineato da Andrea Guarducci (portavoce coordinamento

associazioni Balanzano), Franco Piccini (presidente pro loco Balanzano) e

Mario Lestini (circolo Arci Balanzano) è emersa la “necessità urgente di

realizzare adeguate opere infrastrutturali utili al miglioramento del

traffico ormai non più sostenibile, nel tratto del ‘Nodo’ di Perugia e

che vede i 2mila cittadini di Balanzano in balìa di situazioni di

inquinamento dell’aria ed acustico”. Il dito è stato puntato

particolarmente sui numeri raggiunti dal traffico di mezzi pesanti (6 mila

giornalieri) che sarebbero tra i responsabili maggiori delle criticità

ambientali. “Quella delle rampe a Ponte San Giovanni – hanno detto –

non crediamo possa rappresentare la soluzione definitiva, mentre la

realizzazione del progetto del ‘Nodo’ potrebbe realmente risolvere il

problema. Sarebbe tuttavia importante – hanno tenuto a precisare –

approfondire ulteriormente, con i vari territori interessati, il progetto

magari arrivando anche ad una minima revisione del tracciato se questo

portasse ad un punto di incontro con le realtà locali. Abbiamo intanto

chiesto ad Arpa, trovando massima disponibilità ed ascolto, la

predisposizione di una centralina mobile per verificare con certezza la

qualità dell’aria e misurare dunque l’inquinamento”.

Al termine dell’audizione, durante la quale i commissari hanno anche

interloquito con gli auditi, la presidente Michelini ha ribadito che

sull’argomento verrà programmata a breve un’altra audizione alla quale

saranno invitati: il Comune di Perugia, quello di Torgiano, Anas e la

società che ha predisposto il progetto. AS

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/80441