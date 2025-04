PESI – Oscar Reyes Martinez sale sul tetto d’Europa per la terza volta consecutiva

(AGENPARL) - Roma, 17 Aprile 2025

EUROPEI: Oscar Reyes Martinez Campione d’Europa per la 3° volta consecutiva

In Moldavia l’Azzurro si mette al collo tre medaglie d’oro nella categoria 81 kg

Roma, 17 aprile 2025

Oscar Reyes Martinez sale sul tetto d’Europa per la terza volta consecutiva, conquistando il titolo continentale in Moldavia nella categoria fino a 81 kg. L’Azzurro si mette al collo tre medaglie d’oro, strappo, slancio e totale, con una prestazione magistrale in cui inanella 5 prove valide su altrettante provate.

La gara

Nello strappo Oscar è il primo a salire in pedana con 155 kg, che gli permettono di piazzarsi subito in testa. Gli avversari non stanno a guardare e provano a farsi sotto ma l’unico a tener testa all’Azzurro del CS Esercito è l’armeno Harutyunyan. Il georgiano Malakmadze, l’altro moldavo Cernei, l’albanese Ramadani, e il bielorusso che gareggia da atleta indipendente Likhard, falliscono infatti i 156 e i 157 kg e restano a guardare il testa a testa. Reyes e Harutyunyan proseguono la sfida kilo su kilo, con tre alzate valide a testa: la spunta l’Azzurro all’ultima prova, dove riesce ad incastrare i 159 kg.

La storia si ripete nello slancio, con l’armeno che prova a tenere il passo dell’Azzurro ma questa volta non c’è storia. Due i tentativi andati a vuoto, con Oscar che tiene saldi i suoi 190 sollevati in seconda prova e si può anche concedere di non fare la terza alzata. Per lui un totale di 349 kg, con un distacco di 6 kg dall’avversario. Bronzo all’albanese Ramadani con 337 kg.

Domani chiusura in bellezza per il Team Italia Fipe agli Europei in Moldavia: in pedana alle ore 15.00 Lorenzo Tarquini e alle 18.00 sarà la volta della Campionessa Continentale in carica Genna Toko Kegne.

Le dichiarazioni

Grande emozione per il Presidente FIPE Alberto Miglietta, al suo primo titolo continentale da numero 1 FIPE: “Sono fiero di Oscar, soprattutto perché oltre ai tre ori e al titolo conquistati l’ho visto sorridente in pedana. Grandissimo Oscar, orgoglio tricolore”.

“La gara è andata bene, l’ho vissuta in maniera tranquilla – dice con grande soddisfazione Oscar Reyes Martinez – cercando di fare sempre un’alzata alla volta. Ci vediamo ai Mondiali di ottobre”.

