(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 AGROALIMENTARE, CERRETO (FDI): LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ENTRA NEL CODICE PENALE

“Grazie al governo Meloni, dopo 95 anni introduciamo nuove fattispecie di reati a tutela del patrimonio agroalimentare nel codice penale. Il Disegno di legge in materia agroalimentare è un importante passo in avanti nella difesa della qualità, della legalità e dell’identità produttiva italiana. Il provvedimento, fortemente voluto dal ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, rappresenta un concreto impegno del governo per tutelare i cittadini e le imprese che operano nel rispetto delle regole. Con 18 articoli che introducono nuove sanzioni penali e amministrative, il DDL rafforza gli strumenti contro le frodi alimentari, l’Italian sounding e le pratiche commerciali ingannevoli, istituendo tra l’altro nuovi reati come quello di ‘agropirateria’ che oggi sviluppa una mole di affari illeciti pari a 25 miliardi di euro. Grande attenzione è stata dedicata alla tutela delle DOP e IGP e alla tracciabilità delle filiere, con un’azione di sistema che coinvolge tutti gli organi di controllo in una cabina di regia ad hoc. Il DDL prevede infine la possibilità di destinare a scopi sociali gli alimenti sequestrati, coniugando così legalità e solidarietà, e una rimodulazione delle sanzioni in base al fatturato, per garantire equità e dissuasione reale.

Grazie al ministro Lollobrigida, al governo Meloni, il sistema agroalimentare italiano sta vivendo una nuova età dell’oro, fatto riconosciuto non solo in patria ma a livello globale”. Lo dichiara Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati