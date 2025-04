CS – Biblioteca Magna Capitana, De Leonardis (FdI): “Due anni di chiusura sono intollerabili. Emiliano e Matrangola diano risposte e restituiscano questo presidio culturale ai cittadini della Capitanata”

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 *Biblioteca Magna Capitana, De Leonardis (FdI): “Due anni di chiusura sono

intollerabili. Emiliano e Matrangola diano risposte e restituiscano questo

presidio culturale ai cittadini della Capitanata”*

“Due anni di chiusura della Biblioteca Provinciale “La Magna Capitana” di

Foggia sono un tempo intollerabile rapportato ai lavori di messa in

sicurezza della struttura relativi all’impianto antincendio e a quello

elettrico, ammesso che si tratti solo di questo. Perché è evidente che

qualcosa non ha funzionato e i tempi biblici di chiusura di un fondamentale

presidio culturale della Capitanata si stanno ripercuotendo sulla comunità

di studenti, operatori culturali e lavoratori della biblioteca che non

possono più fruire né degli spazi né del grande patrimonio librario

custodito nella struttura di viale Michelangelo”. Lo afferma il consigliere

regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che ha presentato

una interrogazione urgente sul tema al presidente Emiliano e all’assessore

alla Cultura, Viviana Matrangola.

“In una terra, come quella di Capitanata, dove i centri di aggregazione

sociale sono di vitale importanza visto che rappresentano anche presidi di

legalità è letteralmente scandaloso assistere alla chiusura prolungata

della biblioteca provinciale. Serve chiarezza sui tempi di riconsegna alla

città e alla provincia di Foggia della struttura ma, al tempo stesso,

bisogna fare luce sui ritardi che evidentemente si sono accumulati rispetto

ai lavori sinora svolti all’interno della struttura, oltre che conoscere

realmente di quali lavori si sia trattato e si tratti. Sinora, nonostante

pubbliche manifestazioni di protesta e dissenso da parte delle associazioni

e della cittadinanza, la Regione Puglia ha fatto orecchie da mercante non

fornendo chiarimento alcuno rispetto all’ennesimo esempio di abbandono

della provincia di Foggia, evidentemente associato anche a una certa

sciatteria amministrativa in questo caso. Ora è tempo di risposte, concrete

e certamente non differibili oltremodo”, conclude De Leonardis.

