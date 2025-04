Scomparsa artista Antonio Cardarelli | Cordoglio dell’amministrazione

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

Cordoglio dell’amministrazione comunale per la scomparsa dell’artista Antonio Cardarelli, avvenuta all’età di 95 anni.

Nato a Spoleto nel 1930, dal 1957 si era stabilito a Parigi. Attivo come pittore dal 1947, ha esposto in mostre personali e collettive a Varsavia, Toronto, Bruxelles, Roma, Tunisi.

Dal suo trasferimento a Parigi nel 1957, il suo lavoro ha conosciuto e attraversato diverse fasi, a partire dagli “Spazi Emozionali” costituita da oli, legni policromi, tempere, collage, con intonazione astratta.

Dal 1968 il suo lavoro si sviluppa attorno a pochi e selezionati soggetti, tra cui Finestre, Ponti, Sedie, Setacci, secondo una “figurazione libera”, come da lui stesso definita, capace di virare verso l’astrazione.

Oltre alla produzione strettamente pittorica, nel 1982 Antonio realizza un polittico destinato al palazzo presidenziale dell’Eliseo; tra il 1983 e il 1985 produce dei cartoni per arazzi su commissione di importanti manifatture come Gobelins e Beauvais.

Antonio ha lavorato incessantemente e con immutata passione fino agli ultimi giorni di vita.

L’amministrazione comunale esprime le più sentite condoglianze alla famiglia.

