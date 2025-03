COMUNICATO STAMPA 29 MARZO – INCONTRO FRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROPRIETA’ ED INQUILINI DEGLI UFFICI DI VIA PISA

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

INCONTRO FRA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROPRIETA’

ED INQUILINI DEGLI EDIFICI DI VIA PISA

Treviso, 29 marzo 2025

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta una riunione di aggiornamento del tavolo

tecnico indetto dall’Amministrazione Comunale per affrontare la situazione

delle famiglie occupanti gli immobili di Via Pisa, oggetto di procedura di

liberazione.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo il tavolo – al quale hanno

partecipato, da un lato, la maggior parte degli inquilini assistiti da un

legale e, dall’altro, la proprietà – ha ricostruito la situazione occupativa e

sta interloquendo con gli operatori del settore immobiliare per la ricerca di

alloggi alternativi per le famiglie.

Visto il numero di soggetti coinvolti, la particolare situazione richiede un

confronto ed una sinergia pubblico – privato, allo scopo di fornire alle

famiglie meritevoli un supporto nelle ricerche e, nel contempo, di

garantire la tutela della proprietà.

Alcuni nuclei hanno già trovato delle soluzioni alternative e stanno

liberando o hanno in programma di liberare a breve gli alloggi.

Inoltre, la proprietà degli immobili sta valutando, nei singoli casi,

l’adozione di forme di garanzia da utilizzare per i nuovi contratti di

locazione tra gli inquilini e soggetti terzi disponibili alla locazione.

Nell’ambito dei lavori si auspica che il mercato immobiliare, anche

privatistico, si sensibilizzi e dia una risposta positiva.

Nella specifica vicenda, il Comune di Treviso ha ribadito che la procedura

di liberazione avviata dalla proprietà non dipende dalla condotta degli

occupanti, costituiti in gran parte da nuclei familiari che beneficiano di

regolari redditi da lavoro e che hanno sempre assolto i canoni e che in più,

potrebbero beneficiare degli aiuti da parte della proprietà degli immobili.

«Il tavolo prosegue e sta producendo frutti», sottolinea l’assessore Andrea

De Checchi, con delega all’Edilizia Privata e avvocatura civica. «Potrebbe

peraltro diventare un modello di gestione di fattispecie emergenziali di

questa dimensione. L’auspicio è che anche il mercato privatistico recepisca

le esigenze di queste famiglie che sono assolutamente in grado di

assolvere agli obblighi contrattuali e che, in più, possono avere garanzie

tali da consentire alle proprietà di poter affidare serenamente l’immobile».