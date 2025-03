CASA SALUTE APRILIA, AUTORIZZATA SPESA PER L’AMPLIAMENTO – NOTA STAMPA DELL’ON.ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 Tiero: (FdI): “Casa Salute Aprilia, Regione autorizza Asl a spesa

ampliamento per quasi 4 milioni”

Roma, 29 marzo – “Abbiamo già rassicurato gli utenti di Aprilia sul fatto

che l’ampliamento della Casa della Salute non è a rischio. E’ vero che c’è

stato il definanziamento del progetto sull’ampliamento, per dare copertura

finanziaria al programma giubilare 2025, ma la somma inizialmente destinata

quest’ultimo periodo si è creata una forte sinergia con il presidente

Rocca, il direttore Urbani, il dottor Ridolfi e la manager Cenciarelli per

trovare una soluzione. Su mio sollecito, il presidente Rocca ha dato

disposizioni alla Direzione regionale Salute di autorizzare il direttore

generale dell’Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, a provvedere alla spesa

per la realizzazione della terza ala della Casa della Salute di Aprilia per

stanziamento iniziale). La terza ala sarà dunque portata a termine. Con i

fondi inizialmente destinati dalla giunta Zingaretti questo non sarebbe mai

stato possibile, in quanto insufficienti. Ho apprezzato l’impegno del

presidente Rocca che non lascia mai indietro nessuno, del direttore Urbani

e del direttore generale Asl Sabrina Cenciarelli, nel favorire la positiva

conclusione della vicenda. Ho ritenuto opportuno prendere parte al sit-in

di oggi organizzato dal Tribunale dei Diritti del Malato di Aprilia.

Partecipando come uditore, al termine della manifestazione, ho avuto il

piacere di comunicare al presidente del Tdm Claudio Frollano il

finanziamento dell’opera. Rivolgo un ringraziamento allo stesso presidente

Frollano per il lodevole lavoro che svolge insieme agli altri volontari. Il

tema della sanità è molto sentito dai cittadini ed al presidente del Tdm ho

dato piena disponibilità ad ulteriori incontri per venire incontro alle

esigenze degli utenti.

Relativamente ai servizi attuali della Casa della Salute posso dire che

stiamo lavorando per l’aumento dell’offerta dell’ambulatorio di chirurgia e

urologia. Relativamente alla Neuropsichiatria infantile, vorrei ricordare

che nell’ultimo biennio si è riusciti ad incrementare il personale con 6

unità. Non solo nell’ultimo anno è stato reclutato uno psicologo oltre ad

altre figure professionali come 1 assistente sociale, 1 infermiere, 1

terapista occupazionale, 1 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età

evolutiva. A tal proposito voglio annunciare la richiesta fatta dall’Asl di

Latina di indire un concorso pubblico per 5 medici della neuropsichiatria

infantile, destinati anche al servizio attivo presso la Casa della Salute.

Vanno quindi incrementate le ore di cardiologia e diabetologia, assieme a

quelle di oculistica, collegate al Percorso diagnostico terapeutico

assistenziale del diabete. Valutiamo inoltre la possibilità di migliorare

l’offerta per la diagnostica per immagine. Sono certo che con il gioco di

squadra attivato tra Regione e Asl di Latina riusciremo a migliorare

ulteriormente l’offerta sanitaria ad Aprilia”.

Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo

economico e Attività produttive, nonché componente della commissione Sanità

del Consiglio regionale del Lazio