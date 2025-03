(ARC) Sport: Anzil, bando per riqualificare aree sportive all’aperto

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

Udine, 28 mar – Si aprir? il prossimo 14 aprile e chiuder? il 9

maggio il bando per la concessione di contributi finalizzati alla

riqualificazione di aree sportive all’aperto, con una dotazione

di quasi 1,2 milioni di euro, di cui 400mila euro per il 2025 e

375mila euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Ad annunciarlo il vice governatore con delega a Cultura e sport

Mario Anzil dopo l’approvazione da parte della Giunta del bando

che regola le modalit? di accesso al contributo.

“Abbiamo pensato a quegli impianti sportivi all’aperto o alle

aree ludico sportive dove bambini e giovanissimi posso svolgere

attivit? motoria o giochi in libert?; luoghi di aggregazione dove

ci si incontra per praticare sport, ma che oggi sono fondamentali

per ritrovare il piacere di stare insieme senza comunicare

attraverso il filtro di un dispositivo elettronico” ? stata la

riflessione di Anzil.

Il bando va a favore di soggetti pubblici proprietari di impianti

sportivi o aree ludico sportive all’aperto o associazioni o

societ? sportive senza finalit? di lucro, con sede legale o

operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che

dispongono di idoneo titolo giuridico ad effettuare interventi

sugli impianti stessi.

Tra gli aspetti incentivanti della qualificazione ? compresa la

valorizzazione delle aree mediante l’utilizzo di forme artistiche

contemporanee “cos? da unire al piacere del gioco anche il

piacere del bello” ha commentato ancora Anzil.

Un ulteriore criterio premiale ? la partecipazione alla spesa di

un soggetto privato.

Il contributo concesso va da un minimo di 20mila euro ad un

massimo di 100mila con copertura fino al 100 per cento della

spesa ammissibile. Il procedimento prevede la formazione di una

graduatoria, previa valutazione da parte di una Commissione

composta anche da membri del Coni Fvg e da esperti in materia di

arte contemporanea. La graduatoria sar? valida fino a dicembre

2027 in modo da consentire eventuali scorrimenti mediante

integrazione delle risorse disponibili.

