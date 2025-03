(ARC) Interreg: Zilli, Fvg attore chiave cooperazione territoriale europea

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 L’assessore ? intervenuta alla chiusura dell’evento promosso

dalla Commissione EU

Gorizia, 28 mar – “Il Friuli Venezia Giulia ? orgoglioso di

essere un attore chiave nella cooperazione territoriale europea,

contribuendo in maniera significativa allo sviluppo di progetti

strategici nell’ambito di Interreg”.

Lo ha affermato oggi l’assessore regionale alle Finanze Barbara

Zilli durante l’intervento conclusivo della seconda giornata

dell’evento ‘Interreg GO!’ a Gorizia, celebrando i 35 anni della

cooperazione europea.

Come ha spiegato l’esponente della Giunta regionale, dal 2000 a

oggi, il programma Interreg condiviso con la Regione del Veneto e

la Repubblica di Slovenia ha permesso la realizzazione di oltre

700 progetti, coinvolgendo pi? di 2.600 beneficiari e mobilitando

complessivamente 305 milioni di euro del Fondo europeo di

sviluppo regionale (Fesr).

“Un patrimonio concreto di risultati – ha evidenziato l’assessore

– che testimonia la capacit? del nostro territorio di cogliere le

opportunit? offerte dall’Unione Europea, abbattendo le barriere

storiche e rafforzando il senso di appartenenza a una comunit?

sovranazionale”.

Nell’attuale periodo di programmazione 2021-2027, Interreg si

concentra su settori chiave come l’integrazione economica, la

sostenibilit? ambientale e la coesione sociale. “Strumenti

innovativi e nuove sfide – ha sottolineato l’assessore –

richiedono un’azione amministrativa incisiva, attenta ai bisogni

dei cittadini e orientata all’efficienza nell’utilizzo delle

risorse”.

Le sessioni dell’evento hanno affrontato temi cruciali come la

gestione delle risorse idriche, la sanit? transfrontaliera, la

resilienza ai disastri naturali e il ruolo dell’innovazione nel

favorire la crescita economica delle regioni. In questo contesto,

il Friuli Venezia Giulia ha ribadito il proprio impegno nel

promuovere iniziative in ambiti strategici come infrastrutture,

ricerca, turismo sostenibile e tutela ambientale.

“Dobbiamo comunicare in modo efficace il valore della

cooperazione transfrontaliera – ha concluso l’assessore – per far

comprendere che non si tratta di un concetto astratto, ma di una

realt? concreta che migliora la qualit? della vita. Le buone

pratiche e le esperienze positive vanno valorizzate e condivise”.

