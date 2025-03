(ACON) CIVIDALE. MIANI (LEGA): ORGOGLIO PER INSTALLAZIONE ACUILE IN COMUN

(AGENPARL) - Roma, 28 Marzo 2025

(AGENPARL) – Fri 28 March 2025 (ACON) Trieste, 28 mar – "La Regione, assieme all'Agenzia

regionale per la lingua friulana, ha promosso l’iniziativa ‘Une

acuile in Comun’. Centrotenta Comuni del Friuli hanno aderito a

questo progetto che prevede l’installazione di un’opera artistica

che si ispira all’aquila della bandiera del Friuli che sar?

collocata all’esterno di un edificio rappresentativo o di

interesse storico-culturale”.

Lo annuncia in una nota il consigliere di Lega Fvg, Elia Miani a

margine della conferenza stampa di presentazione in cui ha

portato i saluti della Regione e del sindaco della citt? ducale,

Daniela Bernardi.

“Gioved? 3 aprile alle 11 a Cividale si terr? la prima di queste

130 installazioni – ricorda l’esponente di Maggioranza -. La

Forum Iulii da cui ha preso il nome la nostra Regione far? da

apripista di questa iniziativa. Cos? si potr? ammirare l’aquila

in piazza Diacono, in pieno centro, in quella che ? stata sede

del patriarcato. Sar? un momento toccante di cui i cividalesi

saranno orgogliosi”.

“L’autore dell’opera ? il designer Stefano Borella che nella sua

creazione si ? ispirato all’aquila della bandiera del Friuli, il

simbolo che unisce la nostra popolazione. Il lavoro del designer

? stato realizzato su una lastra in acciaio corten, materiale

noto per essere caldo e resistente nel tempo, peculiarit? tipiche

di noi friulani. ? simbolo – conclude Miani – della resistenza e

della continuit? della nostra cultura”

