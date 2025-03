Le note di Stravinsky al Milanollo

(AGENPARL) - Roma, 27 Marzo 2025

Domenica 30 marzo va in scena “Le sacre du printemps”,

con la compagnia di danza e performing arts “Dewey Dell”

Saranno le musiche originali di Igor Stravinsky ad animare “Le sacre du printemps”, nuovo

appuntamento con la stagione teatrale (a base di danza) in programma al Milanollo per domenica 30

marzo, alle 21.

Il concept e la regia sono della compagnia di danza e performing arts “Dewey Dell”. La loro ricerca

coreografica è ispirata dalle immagini della storia dell’arte e dai comportamenti del regno animale.

La compagnia si confronta con Le sacre du printemps di Igor Stravinskij, pietra miliare della

letteratura musicale e infinita sorgente visiva. «In scena – spiegano i “Dewey Dell” – si svelerà il

mistero della primavera e della violenta venuta al mondo della vita, in un conflitto tra suono e

visione, tra la potente seduzione della musica e la furiosa energia dei corpi».

“Le sacre du printemps” sarà audiodescritto. Ed anche domenica, come in tutti gli appuntamenti

della stagione teatrale, lo spettacolo sarà preceduto dall’Aperipalco, dalle 19.30 nel Ridotto. In

collaborazione con “Controcorrente Bistrot” e l’accompagnamento musicale del Civico Istituto

Musicale “G.B. Fergusio”.