(ARC) Export: Bini, Regione accompagna imprese verso nuovi mercati

(AGENPARL) – Thu 27 March 2025 Udine, 27 mar – “In un contesto geopolitico profondamente

mutato, il Friuli Venezia Giulia ? stata tra le prime Regioni in

Italia a presentare un ambizioso piano di lungo periodo per lo

sviluppo del comparto industriale. L’Agenda Fvg Manifattura 2030

nasce dal confronto con tutte le associazioni di categoria e pu?

contare su risorse iniziali pari a 107,5 milioni di euro, con un

focus specifico sull’internazionalizzazione e la ricerca di nuovi

mercati dell’export. Un obiettivo, quest’ultimo, che pu? essere

raggiunto solo attraverso la cooperazione tra istituzioni. Da qui

l’importanza dell’alleanza con Regione Veneto e Provincia

Autonoma di Trento e di strumenti come lo Sportello Sprint e

Finest, che rappresentano risorse concrete per aiutare le aziende

ad affrontare le sfide dei mercati globali”.

Lo ha sottolineato l’assessore alle Attivit? produttive del

Friuli Venezia Giulia Sergio Emidio Bini, che questo pomeriggio ?

intervenuto a Udine, negli spazi di Torre Santa Maria, sede di

Confindustria Udine, alla tappa regionale del Roadshow

“Internazionalizzazione e nuovi equilibri geopolitici: strategie

e strumenti per affrontare le sfide globali”, iniziativa promossa

dal Sistema NordEst per l’Internazionalizzazione, progetto che

unisce istituzioni e attori delle Regioni Friuli Venezia Giulia,

Veneto e della Provincia Autonoma di Trento.

In merito alla programmazione dell’Agenda FVG Manifattura 2030,

l’esponente della Giunta Fedriga ha precisato che “per il 2025

abbiamo programmato l’uscita di 11 nuovi bandi a sostegno delle

imprese, accompagnando in particolare le Piccole e medie imprese

verso una crescita dimensionale e verso nuovi mercati target per

l’export, che rappresentano il tessuto vivo del nostro

territorio”.

“A maggio 2025 – ha ricordato Bini a titolo di esempio – partir?

un bando specifico da 1,4 milioni di euro destinato alle aziende

del Legno e Arredo, per progetti di internazionalizzazione che

prevedono consulenza strategica, attivit? propedeutiche agli

investimenti sui mercati target e forme di promozione sui mercati

internazionali”.

All’evento, che ha riunito imprese e stakeholder locali, offrendo

strumenti concreti per navigare un contesto globale sempre pi?

complesso, erano presenti anche il coordinatore del Progetto per

Sistema NordEst (e presidente di Finest), Alessandro Minon, e il

presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo.

