Aun 26 mar. 025 (Pag 3)

Roma, 26 Marzo 2025

Wed 26 March 2025 *Femminicidio a Spoleto, Presidente Proietti: "Tragedia inaccettabile,

investire su prevenzione ed educazione"*

(aun) – Perugia, 26 mar. 025 – “La notizia dell’ennesimo femminicidio, il

secondo dall’inizio dell’anno in Umbria, ci lascia sgomenti e addolorati.

Una tragedia inaccettabile che impone una riflessione profonda e un impegno

ancora più forte per contrastare la violenza sulle donne”. Così la

presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, interviene sul

drammatico omicidio di Laura Papadia, avvenuto oggi a Spoleto.

“Non possiamo più permettere che accadano simili atrocità – sottolinea

Proietti. La prevenzione passa attraverso l’educazione e la formazione,

strumenti fondamentali per costruire una cultura del rispetto e della

parità. Rafforzare la rete di protezione e sostegno è essenziale affinché

nessuna donna resti sola di fronte alla violenza”.

“La mia azione di governo – conclude la Presidente – è focalizzata sul

rafforzamento dei sistemi di protezione per le donne per garantire

interventi rapidi già ai primi segnali di violenza nelle relazioni a

rischio. Allo stesso tempo, è essenziale sviluppare percorsi dedicati al

recupero di chi esercita violenza, affinché si possano contrastare le

radici di questo fenomeno con strumenti adeguati e mirati”.