(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 ROMA. SBARDELLA(FDI) PROPAGANDA GUALTIERI CON I SOLDI DEI CITTADINI

“Mentre Roma affoga nel degrado e il Campidoglio vanta un buco di bilancio enorme, Gualtieri butta 350.000 euro di soldi pubblici per la piazza della sinistra. Oltre al costo dell’evento, il Comune ha finanziato viaggi e hotel a 4 stelle per attori e invitati, mentre ai romani si chiedono sacrifici. È di oggi la notizia che a Claudio Bisio è stato pagato tutto, dall’alloggio ai viaggi. Un lusso che i cittadini hanno finanziato a loro insaputa. Artisti, intellettuali, politici: tutti a fare i paladini dal palco, ma a spese dei cittadini. Non per spirito comune, ma perché pagati. Questa è la sinistra di Ventotene: predica uguaglianza, ma presenta il conto ai cittadini. Gualtieri smetta di usare i fondi pubblici per la sua propaganda”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella.

Alberto Mariani

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati