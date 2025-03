(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

Tue 25 March 2025 **Navico, verso una intesa che scongiura licenziamenti forzosi**

/Scritto da Antonio Cannata, martedì 25 marzo 2025/

Grazie all’azione del Tavolo di crisi convocato dalla Regione, la vertenza

Navico Rbu Italia Srl di Montespertoli segna un decisivo passo in avanti.

La proprietà dell’azienda attiva nel settore dei sistemi elettronici per

la nautica si appresta a firmare una preintesa che sventa il rischio di

licenziamenti collettivi forzosi dei 27 dipendenti.

“Dopo mesi di tensioni dovute all’indisponibilità iniziale dei vertici

aziendali, oggi registriamo un passaggio significativo verso la

salvaguardia sul fronte occupazionale”, dice tirando un sospiro di

sollievo il consigliere per crisi aziendali del preidente Giani Valerio

Fabiani, al termine della riunione odierna del tavolo, alla presenza anche

dei sindacati e di rappresentanti di Confindustria.

La multinazionale norvegese nelle settimane scorse aveva comunicato

improvvisamente la decisione di delocalizzare la produzione in Messico, e

avviato le procedure di licenziamento.

“Oggi – aggiunge Fabiani – siamo riusciti a condividere una bozza di

accordo che scongiura lo scenario peggiore”. “Secondo la preintesa –

spiega il consigliere – sarà possibile fare ricorso a un ammortizzare

sociale e le eventuali uscite saranno solo a titolo volontario e sulla base

di un incentivo economico”.

Fabiani si sofferma su alcuni aspetti della preintesa. “Sarà definito un

piano per la ricollocazione, in parte interna al gruppo in parte esterna,

che si servirà anche di un servizio di outplacement”.

“Ma l’elemento più interessante e innovativo – sottolinea – è che delle

misure ipotizzate, tra cui una dote economica per la ricollocazione a

carico di Navico in aggiunta a quella assicurata da Regione Toscana,

potranno beneficiare anche i lavoratori a tempo determinato”.

La preintesa, infine, parla anche di percorsi di accompagnamento per gli

addetti più vicine all’età della pensione.

Le parti hanno deciso di rivedersi il prossimo il 4 aprile per procedere

alla firma vera e propria dell’accordo.