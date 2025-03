(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 INFORTUNI, CAROTENUTO (M5S): URGENTE STRATEGIA NAZIONALE STRAORDINARIA MA GOVERNO LATITA

ROMA, 25 MARZO 2025 – “Altri tre morti sul lavoro in pochissime ore, di cui uno a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Quella a cui assistiamo quotidianamente nel silenzio tombale di maggioranza e Governo è una strage senza fine, una ferita lacerante per il nostro Paese. Nel 2024 il numero dei decessi è aumentato del 5% rispetto all’anno precedente, arrivando a 1.090. Malgrado i proclami, è chiaro a tutti che contro questa piaga sociale Meloni&Co. non stanno facendo abbastanza. Anzi, la precarizzazione strisciante del lavoro operata da due anni e mezzo a questa parte e il rinnovo di misure buone solo per favorire gli amici della ministra Calderone, come l’Asse.Co, la stanno alimentando. Ribadiamo con forza la necessità di una strategia nazionale straordinaria di prevenzione e contrasto degli infortuni sul lavoro. Da tempo il M5S ha messo sul tavolo numerose proposte: dall’istituzione di una Procura nazionale del lavoro all’introduzione del reato di omicidio sul lavoro. È tempo che il Governo abbandoni la logica del ‘so tutto io’ e inizi a discuterle”. Lo afferma in una nota il deputato del M5S in commissione Lavoro Dario Carotenuto.

