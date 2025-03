(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Famiglia, Mancini (FdI): sinistra fuori dalla realtà

“Ognuno ha le sue priorità politiche, quelle del senatore Franceschini sono davvero tra le più fantasiose. Venire a conoscenza della sua proposta di legge per dare ai figli solo il cognome della madre come ‘risarcimento dopo secoli’ durante i quali ‘hanno preso il cognome del padre’ ci dà l’idea di una classe politica che, dopo aver dominato a lungo e finalmente ridotta all’opposizione dagli elettori, sta perdendo il senso della realtà. Non si può infatti pensare di sanare una diseguaglianza introducendone un’altra, con un provvedimento velleitario che manco avrebbe le caratteristiche di legittimità costituzionale. Né si può credere davvero di affrontare con tanta superficialità il tema delle discriminazioni di genere. Allora perché? Forse perché, preso dalla sua attività di scrittore, ha scambiato l’aula del Senato per un salotto letterario? Ma un conto è la letteratura, un altro è la vita dei nostri concittadini e noi di quello ci occupiamo, partendo dalle cose serie”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Paola Mancini.

