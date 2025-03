(AGENPARL) - Roma, 25 Marzo 2025

(AGENPARL) – Tue 25 March 2025 Covid. Ciancitto (FdI): Esperto conferma importanza lavoro commissione

“L’audizione di oggi in commissione Covid del prof. Alessandro Vespignani è stata molto utile per capire gli errori commessi nella prima fase di gestione della pandemia al fine di non ripeterli eventualmente in futuro. Ad esempio il professore ha rilevato l’utilità delle analisi scientifiche realizzate dagli esperti, che devono essere usate dai decisori politici per prendere misure con esse coerenti. Alla luce di ciò, risulta oltremodo assurdo che il governo Conte abbia investito per gli inutili banchi a rotelle ingenti risorse che sarebbero invece potute essere spese per realizzare una efficiente rete finalizzata all’analisi di dati, di cui c’era in quel momento disperato bisogno. Lo stesso professore ha sottolineato l’importanza del lavoro che sta compiendo la commissione d’inchiesta, smentendo così quanto ripetono i componenti di Pd e M5s sull’inutilità della stessa. Evidentemente i colleghi di sinistra temono che, come avvenuto oggi, emergano le criticità della loro gestione della pandemia”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Ciancitto, vicepresidente della commissione Covid.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati