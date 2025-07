(AGENPARL) - Roma, 4 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 SEPARAZIONE CARRIERE. TREVISI (FI): PUNTO DI PARTENZA IMPORTANTE PER GIUSTIZIA PIU’ MODERNA E PIU’ GIUSTA

“L’approvazione in Senato dell’articolo 2 della riforma della giustizia, sulla separazione delle carriere, è fondamentale nel processo di una riforma della giustizia attesa da anni. Garantire la piena terzietà dei giudici è indispensabile per restituire fiducia ai cittadini nel sistema giudiziario. La separazione delle funzioni tra magistratura giudicante e requirente è il punto di partenza per una giustizia più moderna e più giusta. Questa è la strada da percorrere con determinazione, per una giustizia equilibrata, imparziale e rispettosa delle garanzie costituzionali”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Antonio Trevisi.